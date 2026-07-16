Por daño imprevisto en tubería, barrios de cinco localidades de Bogotá presentarán baja presión

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá informó que un equipo de operarios trabaja en reparar un daño imprevisto en la tubería matriz ubicada en la carrera 5 con calle 39, en inmediaciones del Parque Nacional.

Durante los arreglos se presentará baja presión a la zona de abastecimiento denominada Baja Sur comprendida de la Calle 116 a la Avenida Ciudad de Villavicencio, entre la Avenida Caracas y la Avenida Carrera 68, en algunos barrios de las localidades de Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo y Puente Aranda.

Adicionalmente se suspenderá el servicio de agua en la zona de servicio denominada Paraíso - Pardo Rubio comprendida entre la calle 60bis y la calle 33, entre la Avenida Carrera 3 a la Carrera 8B Este, en algunos barrios de las localidades de Chapinero y Santa Fe.

Barrios sin servicio:

Zona de servicio Paraíso – Pardo Rubio:

Parque Nacional, El Paraíso, Ingemar, Siberia Urbano II, Siberia Central, Siberia Urbano

III, Siberia Rural, Siberia II, Ingemar Oriental I, Siberia Urbano y Siberia.

Se dispondrá del servicio de carrotanques para atender a la población afectada, los cuales se podrán solicitar a través de la Acualínea 116. Es importante aclarar que se dará prioridad en la atención a clínicas, hospitales y centros de concentración pública.