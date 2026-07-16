Por daño imprevisto en tubería, barrios de cinco localidades de Bogotá presentarán baja presión
En las zonas con baja presión se podrá presentar cambio de coloración del agua
que no afecta su potabilidad.
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá informó que un equipo de operarios trabaja en reparar un daño imprevisto en la tubería matriz ubicada en la carrera 5 con calle 39, en inmediaciones del Parque Nacional.
Durante los arreglos se presentará baja presión a la zona de abastecimiento denominada Baja Sur comprendida de la Calle 116 a la Avenida Ciudad de Villavicencio, entre la Avenida Caracas y la Avenida Carrera 68, en algunos barrios de las localidades de Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo y Puente Aranda.
Adicionalmente se suspenderá el servicio de agua en la zona de servicio denominada Paraíso - Pardo Rubio comprendida entre la calle 60bis y la calle 33, entre la Avenida Carrera 3 a la Carrera 8B Este, en algunos barrios de las localidades de Chapinero y Santa Fe.
Barrios sin servicio:
Zona de servicio Paraíso – Pardo Rubio:
Parque Nacional, El Paraíso, Ingemar, Siberia Urbano II, Siberia Central, Siberia Urbano
III, Siberia Rural, Siberia II, Ingemar Oriental I, Siberia Urbano y Siberia.
Se dispondrá del servicio de carrotanques para atender a la población afectada, los cuales se podrán solicitar a través de la Acualínea 116. Es importante aclarar que se dará prioridad en la atención a clínicas, hospitales y centros de concentración pública.
Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...