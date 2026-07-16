Financiación de proyectos claves en Bogotá: el objetivo de la reunión entre Galán y el Banco Mundial

Alcalde Carlos Fernando Galán, se reunió con la vicepresidenta del Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro/ Alcaldía de Bogotá / Fredy Gomez Suescun

Este jueves, 16 de julio, el alcalde Carlos Fernando Galán, se reunió con la vicepresidenta del Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro, para revisar el avance en la financiación y acompañamiento técnico la construcción del metro y de las plantas de tratamiento de aguas residuales de la capital del país.

“Acabamos de terminar una excelente reunión con la vicepresidenta del Banco Mundial, que visitó Bogotá, el Banco Mundial es un aliado fundamental para los proyectos que están avanzando en la ciudad y la van a cambiar definitivamente”, dijo Galán.

El mandatario aseguró que durante el encuentro se abordaron temas relacionados con el avance en la financiación, diseño y acompañamiento técnico de proyectos claves de la ciudad como las líneas 1 y 2 del Metro y la PTAR Canoas, obra fundamental para la descontaminación del río Bogotá y el río Magdalena.

“La experiencia positiva del Banco Mundial con la Línea 1 del Metro servirá como referente para futuras iniciativas de infraestructura y, especialmente, para fortalecer la colaboración entre la banca multilateral y otros proyectos estratégicos de desarrollo en Bogotá y Colombia”, agregó.

Por su parte, la vicepresidenta del Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro aseguró que, “es un placer estar acá en Bogotá y poder constatar el éxito de estos proyectos que el banco apoya íntegramente, porque son estratégicos no solo para Bogotá y Colombia, también son emblemáticos para toda la región de América Latina”.

Durante la reunión también dialogaron sobre como continuará la articulación de estos esfuerzos con la visión de desarrollo territorial del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, y el papel clave de financiamiento que seguirá desempeñando el Banco Mundial para hacer realidad esta agenda de transformación de la ciudad.