Boyacá abre inscripciones para capacitar gratis a mujeres en habilidades digitales

Tunja

La Secretaría TIC de Boyacá lanzó una nueva convocatoria para fortalecer las habilidades digitales de las mujeres del departamento a través de la estrategia “Mujeres Conectadas”, una iniciativa desarrollada en alianza con la Secretaría de Integración Social, el despacho de la gestora social Daniela Assis y Tigo Colombia.

La secretaria TIC de Boyacá, Sandra Urrutia, explicó que el programa ofrecerá un ciclo de tres charlas virtuales, gratuitas y certificadas, con el propósito de brindar herramientas que permitan aprovechar las oportunidades que ofrece la transformación digital.

“Vamos a empezar un ciclo de charlas gratuitas y virtuales que además son certificadas para abrir nuevas puertas y brindar herramientas en la era digital", afirmó.

La primera sesión se realizará este viernes 17 de julio a las 5:00 de la tarde y estará enfocada en el uso de herramientas digitales para fortalecer los procesos de búsqueda de información y apoyar el estudio.

La segunda jornada abordará competencias para el mundo laboral, con temas como el fortalecimiento de habilidades digitales, la elaboración de hojas de vida y el acceso a mejores oportunidades de empleo.

El ciclo finalizará con una capacitación dirigida a emprendedoras, en la que se enseñará cómo utilizar herramientas digitales para vender más, organizar negocios y hacer crecer proyectos productivos.

“Lo que queremos es generar oportunidades y eso empieza cuando nos formamos en este talento que hoy requiere el siglo XXI“, destacó Urrutia.

Las inscripciones estarán abiertas hasta antes del inicio de la primera charla y podrán realizarse a través del enlace publicado en las redes sociales de la Secretaría TIC de Boyacá y de la Secretaría de Integración Social.

La funcionaria precisó que no existe un límite de cupos, por lo que todas las personas interesadas podrán participar, aunque la estrategia está especialmente orientada a fortalecer la participación femenina en el sector tecnológico.

"Tenemos ya más de 83 municipios con más de 400 mujeres inscritas, pero también la invitación es para los hombres que quieran aprender de estos temas. La plataforma está disponible", señaló.

Finalmente, Urrutia resaltó el interés que han mostrado las mujeres boyacenses por este tipo de procesos de formación y reiteró que el fortalecimiento de las competencias digitales es una herramienta clave para acceder a nuevas oportunidades de educación, empleo y emprendimiento en la economía del conocimiento.

Este espacio virtual y gratuito está diseñado para abrirte nuevas puertas en tres áreas fundamentales:

17 de Julio: Conectadas con el mundo educativo: Herramientas digitales y búsquedas efectivas aplicadas a la educación.

24 de Julio: Conectadas con el mundo laboral: Conocimientos digitales prácticos para mejorar tus oportunidades de empleo.

31 de Julio: Conectadas con el mundo del emprendimiento: Uso de la tecnología y las TIC para potenciar tus proyectos económicos y negocios.

Inscripciones al link: https://forms.cloud.microsoft/r/mttb4QExDk?origin=lprLink