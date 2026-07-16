Francia promete “tolerancia cero” contra pirómanos detenidos en medio de ola de incendios

Un bombero junto a su vehículo en un incendio forestal cerca de Belin-Beliet, en el suroeste de Francia, durante la noche del 11 de agosto de 2022. (Photo by THIBAUD MORITZ/AFP via Getty Images) / THIBAUD MORITZ

El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió que habrá “tolerancia cero” contra los pirómanos después de que Francia se viera afectada por incendios forestales que han arrasado miles de hectáreas.

Decenas de personas han sido detenidas en todo el país por provocar incendios de manera intencional o accidental en el contexto de múltiples olas de calor intenso desde mayo que han agravado la sequía.

Unas 35.000 hectáreas se han visto afectadas por los incendios, más que durante toda la temporada de incendios de 2025, según las autoridades.

Francia “nunca se había enfrentado a tantos incendios en todo el país desde el final de la Segunda Guerra Mundial”, afirmó Macron durante una visita al histórico bosque de Fontainebleau, cerca de París, donde más de 2.000 hectáreas quedaron destruidas por el fuego desde el 5 de julio.

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“Aquí, como en todas partes de Francia, habrá cero tolerancia” con los responsables de causar incendios, añadió Macron.

Evacuaciones e imputaciones

Unas mil personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares mientras los incendios se propagaban en el bosque, a unos 60 kilómetros al sureste de París.

En el caso de Fontainebleau, se cree que las chispas de una maquinaria utilizada en unas obras de reparación en la autopista principal A6, que conecta la capital con el sureste y bordea el bosque, provocaron el incendio.

El director de la empresa constructora y dos operarios serán llevados ante un juez de instrucción por sospechas de destrucción involuntaria mediante incendio por incumplimiento de las obligaciones de seguridad.

Miles de hectáreas de bosque son consumidas por los incendios en Burdeos, Francia. (Photo by Thibaud MORITZ / AFP) (Photo by THIBAUD MORITZ/AFP via Getty Images) / THIBAUD MORITZ Ampliar Miles de hectáreas de bosque son consumidas por los incendios en Burdeos, Francia. (Photo by Thibaud MORITZ / AFP) (Photo by THIBAUD MORITZ/AFP via Getty Images) / THIBAUD MORITZ Cerrar

El miércoles, dos jóvenes de 18 años, uno de ellos bombero voluntario, sospechosos de haber provocado intencionadamente incendios en otros dos lugares de la zona, fueron imputados y puestos bajo custodia.

Muertes por ola de calor

Al menos 12.000 muertes adicionales se registraron en una decena de países europeos durante la ola de calor de junio, según una recopilación de datos oficiales realizada por AFP, un balance preliminar que puede aumentar a medida que se completen las estadísticas.

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Entre el 22 y el 28 de junio, período en el que la ola de calor alcanzó su punto máximo en varios países, los institutos nacionales de Alemania, Francia, Bélgica, España, Países Bajos, Suiza y Luxemburgo registraron cerca de 10.000 muertes por encima de lo esperado.

A esta cifra se suman 2.200 muertes relacionadas con la ola de calor en Inglaterra y Gales, según estimaciones publicadas por el servicio meteorológico británico, la Met Office, que abarcan un período ligeramente más amplio, del 18 al 28 de junio.

Los datos preliminares de la plataforma europea de monitoreo de la sobremortalidad EuroMOMO también indican un aumento significativo durante esa última semana de junio, con 14.260 muertes por encima de lo esperado.

Este modelo estadístico se basa en los datos oficiales de 24 países que representan a cerca de 400 millones de habitantes.