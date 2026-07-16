Consejo de Estado deja en firme las ZUT para el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia

El autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, más conocido como el Clan del Golfo dice estar listo para entrar a la ZUT en Córdoba

Bogotá

El Consejo de Estado dejó en firme las Zonas de Ubicación Temporal en Chocó y Córdoba para el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia más conocido como el Clan del Golfo en medio de las conversaciones de paz que adelantan con el Gobierno Nacional.

Una demanda presentada por el abogado Mauricio Pava argumentaba que estos espacios no se podían crear sin que el Congreso aprobara una ley de sometimiento a la justicia según su interpretación, lo exige la Sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional y por eso pedía su suspensión inmediata.

Según el análisis hecho por el magistrado Carlos Mantilla no se evidenció una vulneración de la norma que justifique suspender la resolución expedida por la Presidencia de la República, mientras se decide de fondo la demanda.

Para el Consejo de Estado la Sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional a la que hace referencia quien presentó la demanda, el condicionamiento fijado por la Corte Constitucional sobre la necesidad de una ley de sometimiento aplica para las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, mientras que el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, más conocido como el Clan del Golfo fue reconocido por el Gobierno, mediante la Resolución 294 de 2025, como un Grupo Armado Organizado (GAO), una categoría jurídica distinta.

Con esta decisión la mesa de diálogos podrá activar las Zonas de Ubicación Temporal en Belén de Bajirá, Unguía en el Chocó, y Tierralta, Córdoba, podrán seguir operando hasta el 31 de diciembre de este 2026 que es la fecha en la que las habilitó el presidente, cuyo propósito será que 400 hombres del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia más conocido como el Clan del Golfo, entreguen armas, se quiten su camuflado y empiecen el tránsito a la vida civil.