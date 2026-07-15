Concejales denuncian presuntas irregularidades en el transporte escolar de Saboyá

El presidente del Concejo de Saboyá, Jorge Armando Roncancio, señala que existen presuntas irregularidades en el contrato de transporte escolar.

Saboyá

Los concejales de Saboyá Jorge Armando Roncancio, presidente del Concejo, y Luis Dagoberto Ramos denunciaron presuntas irregularidades en la contratación y ejecución del servicio de transporte escolar del municipio, por lo que solicitaron la intervención de los organismos de control para establecer si hubo un manejo inadecuado de los recursos públicos.

Según Roncancio, durante un ejercicio de revisión encontraron inconsistencias entre las distancias establecidas en los contratos y los recorridos que realmente realizan algunas rutas.

“Encontramos inconsistencia entre las distancias que se están pagando en el contrato y las distancias que realmente recorren algunas rutas. Esto implica que los organismos de control deban verificar si los recursos públicos se están ejecutando conforme a lo contratado“, afirmó.

El presidente de la corporación señaló que uno de los casos más preocupantes corresponde a la vereda Merchán, sector La Leona, donde, según la información recopilada, existe una ruta contratada y pagada que no estaría prestando el servicio.

"Los estudiantes deben caminar aproximadamente una hora hasta la institución educativa José María Córdoba“, aseguró.

Además, indicó que también fueron identificadas rutas que no cuentan con monitoras, pese a que este requisito hace parte de las condiciones contractuales y resulta fundamental para garantizar la seguridad de los estudiantes.

Por su parte, el concejal Luis Dagoberto Ramos afirmó que las presuntas inconsistencias no serían un hecho aislado y que se han presentado en contratos de diferentes vigencias.

"Mirando el contrato número 001 de 2026, por un valor de 629 millones 345 mil pesos, vemos que efectivamente las distancias de las rutas no coinciden con lo real. También encontramos esta misma situación en los contratos de 2025 y 2024″, manifestó.

El cabildante agregó que, además de las diferencias en los recorridos, se habrían detectado otras situaciones como rutas sin monitoras, vehículos que modifican los trayectos, horarios que, según dijo, no fueron concertados con rectores ni padres de familia, estudiantes que son recogidos o dejados con amplios tiempos de espera y la presencia de personas ajenas al servicio dentro de algunos vehículos.

"Varias rutas no llegan al lugar indicado en el contrato, los horarios no fueron acordados con los rectores y padres de familia, y las distancias recorridas no coinciden con la realidad", sostuvo.

Los concejales anunciaron que continuarán ejerciendo control político sobre este proceso e insistieron en que las autoridades competentes adelanten las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar si existieron irregularidades en la ejecución de los contratos de transporte escolar, garantizando la transparencia en el manejo de los recursos públicos.