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14 jul 2026 Actualizado 21:16

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“Es un buen inicio”: Gobernador de Santander tras primer encuentro con presidente De la Espriella

El mandatario regional participó en el empalme territorial con el presidente electo, Abelardo De la Espriella.

“Es un buen inicio”: Gobernador de Santander tras primer encuentro con presidente De la Espriella. Foto: Gobernación de Santander.

“Es un buen inicio”: Gobernador de Santander tras primer encuentro con presidente De la Espriella. Foto: Gobernación de Santander.

“Es un buen inicio”: Gobernador de Santander tras primer encuentro con presidente De la Espriella. Foto: Gobernación de Santander.
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El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, participó en el empalme regional con el presidente electo Abelardo De la Espriella y celebró este primer encuentro con los mandatarios locales previo a la posesión el próximo 7 de agosto pues de esta manera desde el alto gobierno conocerán de primera mano las necesidades que se tienen en los territorios.

“Lo que hizo el presidente Abelardo De la Espriella de escuchar a los alcaldes y el gobernador fue más que lo que hizo el presidente Gustavo Petro en dos años”, enfatizó el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus.

Dijo también el mandatario que le presentó al presidente electo proyectos para la seguridad, infraestructura y turismo y que será el próximo 15 de septiembre se conocerá cuáles son los proyectos que se podrán financiar.

“Nosotros presentamos cosas que son reales y que le permiten al gobierno entrante tener victorias reales y prontas”, añadió el mandatario departamental.

El gobernador también reiteró que no renunciará a su cargo para hacer parte del gobierno nacional ante el rumor de que pudiera llegar a ser el comandante de las Fuerzas Militares.

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

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