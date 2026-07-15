Desde noviembre estaría prohibida la circulación de vehículos de tracción animal en Sogamoso

Los caballos retirados de la actividad serán dados en adopción a fundaciones, universidades y personas que puedan garantizarles bienestar.

Sogamoso

A partir de noviembre, Sogamoso dejaría de tener caballos halando carretas en sus calles. Esa es la meta del programa de sustitución de vehículos de tracción animal que adelanta la Administración Municipal y que contempla la entrega de 109 vehículos eléctricos a los recicladores que hacen parte del censo oficial.

El secretario de Hábitat de Sogamoso, Camilo Castro, explicó que la prohibición entrará en vigencia una vez el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE) entregue oficialmente los vehículos al municipio y estos sean asignados a sus beneficiarios.

"Una vez el municipio entregue los 109 vehículos y se complete el proceso con el censo, al día siguiente quedará prohibido el tránsito y la circulación de caballos con carreta en el municipio de Sogamoso“, afirmó el funcionario.

El proyecto cuenta con una inversión cercana a 7.500 millones de pesos e incluye la construcción de una estación de carga alimentada con paneles solares, donde los propietarios de los nuevos vehículos podrán recargar gratuitamente las baterías.

"Logramos una gestión importante de cerca de 7.500 millones de pesos para poder hacer esta sustitución, pero algo muy bonito de este proyecto es que no solo vamos a hacer la sustitución, sino que también vamos a traer una estación de carga para que los beneficiarios puedan recargar gratis, mediante paneles solares, las baterías de estos vehículos“, indicó Castro.

Mientras llega la entrega de los automotores, la Secretaría de Hábitat adelanta la caracterización de los caballos y de sus propietarios. Hasta el momento, 88 de los 109 equinos censados ya fueron evaluados por médicos veterinarios.

"Vimos unos animales muy bien cuidados y bien tratados. Esperamos ponerlos a disposición de fundaciones, universidades o personas de buen corazón que quieran brindarles una vejez digna“, señaló el secretario.