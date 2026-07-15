Comandante de Bomberos de Ventaquemada lucha por su vida tras violenta agresión en Tunja

El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ventaquemada, teniente Jairo Humberto Bolívar Vargas, permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Rafael de Tunja, luego de resultar gravemente herido durante una agresión ocurrida en la capital boyacense. De acuerdo con la información conocida, el hecho se presentó cuando el oficial, que se encontraba fuera de servicio, habría solicitado a un ciudadano recoger los excrementos de uno de sus perros, situación que derivó en una confrontación física.

Según versiones recopiladas por las autoridades y testigos, el teniente fue golpeado, cayó al suelo y sufrió un fuerte impacto en la cabeza contra el andén. Posteriormente habría recibido nuevas agresiones mientras permanecía en el piso. El oficial fue trasladado de urgencia al Hospital San Rafael, donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas. El diagnóstico médico indica trauma craneoencefálico severo, fractura de cráneo y edema cerebral, por lo que su estado de salud es de pronóstico reservado.

La Policía capturó en flagrancia a un hombre de 32 años, quien quedó vinculado a la investigación que adelanta la Fiscalía.

El caso ha generado rechazo entre autoridades, organismos de socorro y la comunidad boyacense. Familiares, amigos y bomberos de diferentes municipios realizaron una velatón frente al Hospital San Rafael para expresar su solidaridad con el comandante y pedir celeridad en las investigaciones.

Jairo Humberto Bolívar Vargas cuenta con cerca de 30 años de servicio como bombero y actualmente lidera el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ventaquemada, además de ser abogado especialista y experto en atención de emergencias.