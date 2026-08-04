Alcaldía de Sutamarchán ofrece hasta $15 millones de recompensa para esclarecer hurtos a viviendas

El municipio adopta nuevas estrategias para prevenir hechos delictivos y proteger a sus habitantes.

Sutamarchán

La Alcaldía de Sutamarchán anunció una recompensa de hasta 15 millones de pesos para quienes suministren información que permita identificar y capturar a los responsables de los hurtos a viviendas que se han venido registrando en el municipio durante los últimos meses.

El alcalde de Sutamarchán, Miguel Rodríguez, explicó que la decisión fue adoptada durante un consejo de seguridad realizado con el Ejército Nacional, la Policía, la SIJÍN y la comunidad, luego del incremento de estos hechos delictivos.

“Se hizo una reunión de seguridad el fin de semana, en donde se tomaron diferentes decisiones y se hicieron diferentes charlas con la comunidad, esto enfocado a encontrar a los responsables de los diferentes hurtos que han habido en viviendas en el municipio de Sutamarchán“, afirmó.

Rodríguez destacó que, pese a la situación actual, el municipio obtuvo en 2025 un reconocimiento de la Policía de Boyacá por sus buenos indicadores de seguridad. Sin embargo, aseguró que en los últimos meses algunas personas o grupos delincuenciales han generado preocupación entre la población.

“Unas ciertas personas o bandas han venido generando incertidumbre por diferentes hurtos a viviendas, en donde se roban computadores, televisores, joyas y diferentes elementos de valor”, señaló.

Recompensa

El alcalde indicó que una de las principales medidas acordadas es el ofrecimiento de una recompensa para incentivar la colaboración ciudadana.

“Vamos a dar hasta un monto de 15 millones de pesos por quien nos dé información que pueda dar con la identificación y captura de los responsables de esos hurtos”, aseguró.

Además, informó que la administración municipal avanza en el mantenimiento del sistema de cámaras de seguridad y en la implementación de radios de comunicación para líderes comunitarios, una estrategia que será coordinada por la Policía Comunitaria.

El mandatario también hizo un llamado a los habitantes para fortalecer la seguridad de sus viviendas mediante la instalación de cámaras con sensores de movimiento, iluminación y alarmas.

“La seguridad es de todos. La idea es que cada habitante que tenga que dejar su casa sola nos colabore implementando medidas que ayuden a prevenir estos hechos”, manifestó.

Denuncias

Según el alcalde, durante los últimos meses se han presentado entre ocho y diez denuncias por hurtos a viviendas, aunque reconoció que los casos se intensificaron en las últimas semanas.

“En los últimos meses se han interpuesto entre ocho y diez denuncias, pero en los últimos días los hurtos se han intensificado y eso genera preocupación entre los habitantes", explicó.

El mandatario agregó que algunas de las personas señaladas de cometer estos delitos ya habrían sido capturadas anteriormente y posteriormente recuperaron su libertad.

“La idea es que con esa recompensa podamos volver a capturarlos, porque ya se tendrían identificados algunos de los responsables”, puntualizó.

El alcalde invitó a la ciudadanía a suministrar cualquier información que contribuya a las investigaciones y recordó que las denuncias pueden realizarse de manera confidencial a través de la Estación de Policía de Sutamarchán, en la línea 311 864 8713.