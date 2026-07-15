Tras una mesa de diálogo se desbloqueó la vía que conduce a Rumichaca

Ipiales-Nariño

Fallas en la prestación de servicio y mala calidad del agua, llevaron a la comunidad de Ipiales a una nueva protesta para reclamar soluciones a la Alcaldía municipal. En esta oportunidad bloqueos en varios puntos de la zona urbana afectaron la movilidad, incluyendo el paso hacia el Puente Internacional de Rumichaca y por ende hacia Suramérica, afectando el tránsito de vehículos y mercancías internacionales entre otros.

Dos días después de esta protesta y en una extensa mesa de diálogo los manifestantes llegaron a un acuerdo con la administración municipal para desbloquear las vías, el cual incluye varios puntos como el cambio de la gerencia de EMPOBANDO y la convocatoria a un concurso público para proveer el cargo. También se solicitó reforzar el suministro de agua potable en carro tanques y el desarrollo de mesas para evaluar la situación de abastecimiento encada barrio.

Otro de los principales pedidos fue la no privatización de la empresa de acueducto.

¿Qué pasa con la calidad del agua en Ipiales?

Según el Instituto Departamental de Salud de Nariño, de acuerdo con los indicadores oficiales, actualmente, las muestras de vigilancia de la calidad del agua en los sistemas de distribución que abastecen el casco urbano de Ipiales reportan que el 62.8% tienen un riesgo bajo, 29.4% riesgo medio, el 2.8% bajo, y el 5.1% alto.

La entidad habilitó la plataforma digital para que la comunidad de Ipiales consulte el Índice de Riesgo de Calidad del Agua, IRCA. Esta herramienta tecnológica busca suministrar información oportuna a los habitantes del municipio fronterizo, permitiendo identificar posibles riesgos asociados al uso y consumo del recurso hídrico en cada uno de los sectores urbanos.

El IDSN confirmó que además se realizan diferentes estrategias de articulación intersectorial mediante la Mesa técnica de aguas dentro del Comité Territorial de Salud Ambiental. En este espacio institucional se diseñan planes enfocados en optimizar las condiciones de calidad y cantidad del río Blanco, principal fuente de abastecimiento del casco urbano, contribuyendo a que el insumo llegue en condiciones de tratabilidad a la planta de EMPOOBANDO para que una vez tratada, sea distribuida a la población.

Los equipos técnicos mantienen una estricta vigilancia epidemiológica para evaluar el comportamiento de la Enfermedad Diarreica Aguda, EDA, en la población. Aunque el canal endémico permanece en zona de seguridad y no se registran brotes activos en el territorio, los analistas evalúan un incremento estadístico probable con el propósito de verificar sus causas exactas y prevenir emergencias médicas.

La entidad reitera el llamado a la ciudadanía para revisar de manera constante el estado de su comunidad mediante el enlace web dispuesto: https://lookerstudio.google.com/reporting/4c1d2dae-7fff-4ef2-9045-73281187c3c6. Asimismo, se recomienda adoptar medidas preventivas de tratamiento intradomiciliario, tales como el uso de sistemas de filtración y hervir el agua, en caso de percibir anomalías en el olor, color del fluido que llega a los hogares.