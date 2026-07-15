Sutamarchán estrenará ambulancia y anuncia nuevas inversiones en salud y vivienda

El mandatario de Sutamarchán, Miguel Andrés Rodríguez, aseguró que la administración ejecutó arreglos locativos de la ESE Sutamarchán Santo Eccehomo por más de 700 millones de pesos.

Sutamarchán

El alcalde de Sutamarchán, Miguel Andrés Rodríguez, anunció que el próximo lunes 20 de julio se hará la entrega oficial de una nueva ambulancia, un vehículo que fortalecerá la atención médica para toda la comunidad y que hace parte de una estrategia para mejorar los servicios de salud de la ESE Sutamarchán Santo Eccehomo.

El mandatario explicó que esta entrega está acompañada por importantes inversiones en la infraestructura del centro de salud.

“El día 20 de julio vamos a realizar la entrega de la ambulancia, una ambulancia que va a servir para toda la comunidad”, afirmó.

Rodríguez señaló que, además del nuevo vehículo, la administración ejecutó arreglos locativos por más de 700 millones de pesos y fortaleció la atención con equipos básicos de salud durante los últimos 14 meses, llevando servicios médicos, psicológicos y de enfermería tanto a la zona urbana como rural.

“Hemos atendido con todos los profesionales, médicos, psicólogos, enfermeros y enfermeros jefes, donde logramos prevenir y no estar siempre que ir al médico", destacó.

El alcalde indicó que el centro de salud atiende a cerca de 6.000 usuarios en el municipio y resaltó que, en los últimos dos años, se han brindado más de 25.000 atenciones, lo que, según dijo, evidencia el fortalecimiento de la capacidad médica.

"En Sutamarchán se está trabajando por la salud, que la hemos mejorado muchísimo, y en los últimos 24 meses hemos atendido más de 25 mil personas", aseguró.

En materia de obras, Rodríguez anunció que durante las próximas semanas se pondrán en marcha nuevos contratos para la construcción de unidades sanitarias y programas de mejoramiento de vivienda, dirigidos a las familias con mayores necesidades.

Finalmente, extendió una invitación a propios y visitantes para participar en las tradicionales Ferias y Fiestas de Sutamarchán, y anticipó que en diciembre regresará uno de los eventos más esperados por la comunidad.

"Invitados todos para que nos acompañen a nuestras ferias y fiestas y, como siempre, desde ya para que en diciembre nos acompañen al alumbrado navideño“, dijo.