Rey y Amaya fortalecen alianza para impulsar vías, seguridad y desarrollo regional
Los gobernadores de Cundinamarca y Boyacá avanzan en proyectos conjuntos para mejorar la conectividad, la infraestructura y la productividad del campo.
Tunja
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, destacó la relación de trabajo que mantiene con su homólogo de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, y aseguró que ambos departamentos vienen articulando esfuerzos para sacar adelante proyectos estratégicos en materia de infraestructura, seguridad y desarrollo rural.
Según el mandatario, la comunicación entre las dos administraciones ha sido permanente para atender las necesidades de las zonas limítrofes. “Nuestra comunicación ha sido constante, permanente, y siempre los boyacenses deben esperar lo mejor de sus vecinos cundinamarqueses“, afirmó.
Rey explicó que el trabajo conjunto incluye el mejoramiento de vías, así como proyectos de acueducto y alcantarillado para las comunidades fronterizas. Además, resaltó la importancia de mantener una coordinación permanente en temas de seguridad y de fortalecer la colaboración entre las autoridades de ambos departamentos.
Uno de los principales objetivos compartidos es impulsar la construcción de la doble calzada entre Zipaquirá y Chiquinquirá, con la expectativa de extenderla hasta Puente Nacional.
"Tenemos que hacer un bloque común para poder advertir la necesidad de esta doble calzada entre Zipaquirá y Chiquinquirá, y ojalá poder llegar hasta Puente Nacional“, señaló el gobernador, al recordar que esta iniciativa fue incluida en el Pacto Bicentenario entre 2018 y 2019.
El mandatario también advirtió que los recursos actuales no serían suficientes para completar el trazado previsto. “Como va en la ejecución ese proyecto, no va a alcanzar a llegar ni siquiera a Ubaté, y necesitamos que la vía continúe“, sostuvo.
Otro de los frentes prioritarios será mejorar la seguridad vial en el corredor entre Villapinzón y Tunja, donde, según Rey, se han registrado graves accidentes y se requiere seguir invirtiendo en la infraestructura.
Finalmente, el gobernador afirmó que la alianza entre Boyacá y Cundinamarca también busca fortalecer la productividad agropecuaria y la agroindustria, con énfasis en productos como la papa y la cebolla.
"Seguir haciendo una gran alianza para que podamos mejorar las condiciones de productividad en nuestro campo y la agroindustria“, concluyó, al expresar su confianza en que ambos departamentos reciban nuevas inversiones para impulsar el desarrollo regional.