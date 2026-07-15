Rey y Amaya fortalecen alianza para impulsar vías, seguridad y desarrollo regional

Los gobernadores de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y de Boyacá, Carlos Amaya, trabajan en proyectos conjuntos para el desarrollo de los departamentos.

Tunja

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, destacó la relación de trabajo que mantiene con su homólogo de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, y aseguró que ambos departamentos vienen articulando esfuerzos para sacar adelante proyectos estratégicos en materia de infraestructura, seguridad y desarrollo rural.

Según el mandatario, la comunicación entre las dos administraciones ha sido permanente para atender las necesidades de las zonas limítrofes. “Nuestra comunicación ha sido constante, permanente, y siempre los boyacenses deben esperar lo mejor de sus vecinos cundinamarqueses“, afirmó.

Rey explicó que el trabajo conjunto incluye el mejoramiento de vías, así como proyectos de acueducto y alcantarillado para las comunidades fronterizas. Además, resaltó la importancia de mantener una coordinación permanente en temas de seguridad y de fortalecer la colaboración entre las autoridades de ambos departamentos.

Uno de los principales objetivos compartidos es impulsar la construcción de la doble calzada entre Zipaquirá y Chiquinquirá, con la expectativa de extenderla hasta Puente Nacional.

"Tenemos que hacer un bloque común para poder advertir la necesidad de esta doble calzada entre Zipaquirá y Chiquinquirá, y ojalá poder llegar hasta Puente Nacional“, señaló el gobernador, al recordar que esta iniciativa fue incluida en el Pacto Bicentenario entre 2018 y 2019.

El mandatario también advirtió que los recursos actuales no serían suficientes para completar el trazado previsto. “Como va en la ejecución ese proyecto, no va a alcanzar a llegar ni siquiera a Ubaté, y necesitamos que la vía continúe“, sostuvo.

Otro de los frentes prioritarios será mejorar la seguridad vial en el corredor entre Villapinzón y Tunja, donde, según Rey, se han registrado graves accidentes y se requiere seguir invirtiendo en la infraestructura.

Finalmente, el gobernador afirmó que la alianza entre Boyacá y Cundinamarca también busca fortalecer la productividad agropecuaria y la agroindustria, con énfasis en productos como la papa y la cebolla.

"Seguir haciendo una gran alianza para que podamos mejorar las condiciones de productividad en nuestro campo y la agroindustria“, concluyó, al expresar su confianza en que ambos departamentos reciban nuevas inversiones para impulsar el desarrollo regional.