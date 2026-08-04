Hospital Regional de Chiquinquirá puso en funcionamiento su nueva Unidad Renal

La Unidad Renal cuenta con equipos de última tecnología para la prestación de servicios de diálisis y hemodiálisis, lo que permitirá ofrecer una atención de alta calidad.

Chiquinquirá

La nueva Unidad Renal del Hospital Regional de Chiquinquirá ya comenzó a operar y recibió a sus primeros pacientes, un servicio que permitirá evitar los desplazamientos de decenas de usuarios del occidente de Boyacá que hasta ahora debían viajar a otras ciudades para recibir tratamientos de diálisis y hemodiálisis.

La gerente del Hospital Regional de Chiquinquirá, Juliana Cortázar, aseguró que la apertura de este servicio representa un logro para la institución y para los pacientes que requieren atención especializada.

“Prestamos atención a nuestros primeros pacientes. Nos sentimos muy felices de recibirlos y, sobre todo, de que un sueño que en algún momento se tuvo hoy esté siendo una realidad”, afirmó.

Cortázar explicó que, en esta primera etapa, la unidad comenzó a atender a pacientes afiliados al FOMAG, quienes anteriormente debían desplazarse tres veces por semana a otros municipios e incluso fuera del departamento para acceder a sus tratamientos.

“Estos pacientes tenían que viajar tres veces a la semana a otras partes del departamento y del país. Hoy ya no están viajando y pueden recibir su tratamiento en compañía de su familia, con una excelente red de apoyo y una atención digna, cálida y humanizada”, señaló.

La gerente destacó que la Unidad Renal cuenta con equipos de última tecnología para la prestación de servicios de diálisis y hemodiálisis, lo que permitirá ofrecer una atención de alta calidad.

“Estamos trabajando con tecnología de punta que nos va a permitir prestar un servicio de alta calidad. Las máquinas son completamente nuevas y están diseñadas específicamente para atender este tipo de pacientes”, indicó.

Según explicó Cortázar, la capacidad instalada permitirá atender hasta 84 pacientes en tres jornadas diarias, programadas para las 6:00 de la mañana, las 10:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde.

“Esperamos crecer de manera progresiva y ampliar el número de personas beneficiadas. Tenemos la capacidad para atender aproximadamente a 84 pacientes que requieran diálisis y hemodiálisis”, dijo.