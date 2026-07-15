Avanza proyecto de la Institución Rural del Sur: rediseños alcanzan el 43,6 %

Según señaló el secretario de Educación de Tunja, Daniel Moreno, de acuerdo con el reporte del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), el proceso registra un 43,6 % de ejecución.

Tunja

El secretario de Educación Territorial de Tunja, Daniel Moreno Álvarez, presentó ante el Concejo de la ciudad un balance sobre el avance del proyecto de la nueva Institución Educativa Rural del Sur, una obra que busca saldar una deuda histórica con la comunidad educativa y que actualmente se encuentra en la fase de rediseños.

El funcionario informó que ya fueron transferidos 356 millones de pesos para esta etapa y que, de acuerdo con el reporte del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), el proceso registra un 43,6 % de ejecución.

"Se han transferido 356 millones de pesos y en este momento tenemos una ejecución del 43,6 % reportada por el FFIE", explicó Moreno.

Según el secretario, el municipio aporta los recursos, mientras que el FFIE se encarga de contratar tanto la ejecución como la interventoría del proyecto. Entre los avances ya alcanzados se encuentran los levantamientos topográficos, la estabilización de suelos y la actualización de la licencia, que se espera radicar ante la curaduría durante el mes de septiembre.

Aunque la ejecución avanza, Moreno Álvarez reconoció que el porcentaje está ligeramente por debajo de lo esperado.

"Esperábamos que el avance estuviera cercano al 50 %. El desfase no es mucho, pero el tema social nos preocupa bastante", afirmó.

El funcionario recordó que la comunidad de la Institución Educativa Rural del Sur ha esperado durante años la materialización del proyecto, luego de múltiples aplazamientos desde 2016.

"Logramos que no se despriorizara y, al contrario, que el Ministerio de Educación nos siguiera apoyando con el FFIE, porque el proyecto ya se había despriorizado y no se iba a construir la sede", señaló.

Moreno explicó que la administración espera recibir la documentación definitiva por parte del contratista durante agosto para definir el cronograma de las siguientes fases, aunque aclaró que todavía no es posible establecer una fecha oficial para el inicio de la construcción.

“Sería improvisado dar una fecha de inicio porque todavía no tenemos la información completa”, indicó.

La construcción de la nueva sede, con costos actualizados a 2027, demandará una inversión aproximada de 20.000 millones de pesos, financiados entre el Gobierno nacional y el municipio. Actualmente existe una bolsa cercana a 6.500 millones de pesos, recursos que deberán complementarse en las próximas administraciones para garantizar la ejecución total de la obra.