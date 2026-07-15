América y Deportivo Cali suman victorias internacionales rumbo a la Liga II-2026

América de Cali completó una gira perfecta por México al derrotar 1-0 a Santos Laguna con gol del venezolano Jhon Murillo y posteriormente imponerse por el mismo marcador a Pumas UNAM, gracias a la anotación de Yeison Guzmán en el estadio Olímpico Universitario.

En el primer amistoso, el técnico David González alineó a Jean Fernandes; Luis Mina, Dany Rosero, Cristián Tovar, Marcos Mina; Rafael Carrascal, José Cavadía; Tilman Palacios, Jan Lucumí, Luis Quiñones y Daniel Valencia.

Para el compromiso frente a Pumas presentó variantes con Jean Fernandes; Dany Rosero, Cristián Tovar, Ómar Bertel; Rafael Carrascal, Josen Escobar, Yeison Guzmán; Luis Quiñones, Jan Lucumí y Tomás Ángel.

Tras los triunfos en territorio mexicano, el conjunto escarlata viajó a Estados Unidos, donde hoy enfrentará al Houston Dynamo de la MLS en el Shell Energy Stadium, último examen antes del comienzo de la liga colombiana.

En materia de novedades, América confirmó la salida del volante Joel Romero, de 20 años, quien jugará cedido por un año en el Torreense, de la segunda división de Portugal. El préstamo incluye opción de compra y el mediocampista tendrá además la posibilidad de disputar la UEFA Europa League si el club mantiene su clasificación.

Por su parte, Deportivo Cali también cerró con una victoria internacional al imponerse 2-0 sobre Alianza Lima en el estadio Matute, en Perú. Los goles fueron obra de Steven “Titi” Rodríguez, cuando apenas transcurrían 40 segundos de juego, y de Daniel Giraldo, quien sentenció el compromiso con un potente remate desde fuera del área.

El equipo dirigido por Rafael Dudamel inició el encuentro con Pedro Gallese; Fabián Viáfara, Keimer Sandoval, Fernando Álvarez, José Caldera, Kalazan Suárez; Matías Orozco, Gustavo Cuéllar, Emanuel Reynoso; Juan Ignacio Dinenno y Steven “Titi” Rodríguez.

La principal novedad para el conjunto azucarero es el regreso de Nicolás Benedetti, quien ya se encuentra en Cali para incorporarse al equipo como nuevo refuerzo. El volante creativo, formado en la cantera verdiblanca, defendió los colores del club entre 2015 y 2019, periodo en el que disputó 148 partidos, marcó 26 goles y entregó 17 asistencias, consolidándose como una de las grandes figuras del fútbol colombiano.

Tras su salida, Benedetti pasó por Club América y Mazatlán FC en México, antes de cumplir el sueño europeo con UD Las Palmas, de España. Ahora, el mediocampista regresa al club que lo vio nacer futbolísticamente para convertirse en una de las principales apuestas del Deportivo Cali en el segundo semestre de la temporada.