La ANT recupera predios que eran de los paramilitares y se los entrega a campesinos de Puerto Boyacá

Las autoridades desalojaron un frente de minería ilegal en La Esmeralda, en Guanegro, y destruyeron la maquinaria e insumos utilizados en la actividad ilícita.

Puerto Boyacá

La Agencia Nacional de Tierras culminó una nueva jornada de recuperación y entrega de predios en zona rural de Puerto Boyacá. Se trata del predio La Esmeralda de aproximadamente 78 hectáreas ubicado en la vereda Guanegro que perteneció a Henry de Jesús Pérez, promotor y excomandante de las Autodefensas del Magdalena Medio, asesinado a comienzos de los años 90 y Villa Ányela de 7 hectáreas.

Los campesinos beneficiarios podrán desarrollar en estas tierras proyectos productivos en el marco del convenio de la entidad con el Fondo para la Reparación de las Víctimas.

La directora de Gestión Jurídica de Tierras de la ANT, Ana Jimena Bautista destacó el proceso y los beneficiarios que podrán disfrutar ahora de estas tierras.

“Logramos culminar la aprehensión material del predio La Esmeralda y entregárselo efectivamente a la Anuc de Puerto Boyacá. Asimismo, finalizamos la aprehensión material del predio Villa Ányela, el cual pasó formalmente a manos de familias campesinas que, desde ahora, podrán decir con orgullo ‘esta tierra sí es mía’ y hacer posible la Reforma Agraria“.

En La Esmeralda, de aproximadamente 78 hectáreas y ubicado en la vereda Guanegro, la entidad había iniciado un procedimiento administrativo al “administrador”, otorgándole un plazo que finalmente incumplió. La diligencia contó con el acompañamiento de la Policía Nacional, que brindó las garantías de seguridad.

En desarrollo del operativo, los uniformados incineraron los elementos que eran utilizados para actividades de minería ilegal, siguiendo los protocolos establecidos, como parte de las acciones para proteger el medioambiente y combatir la ilegalidad en la subregión.

Sobre la recuperación del predio Villa Ányela, de 7 hectáreas, la funcionaria aseguró que representa la transformación de lugares asediados por el conflicto armado: “Queremos que ya no se siembre violencia, sino alimentos y esperanza para Puerto Boyacá y para todo el país“.

Luis Javier Arango, representante de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Puerto Boyacá, la entrega de tierras representa el reconocimiento a una lucha histórica de las comunidades rurales: “Ahora hay una oportunidad para construir un futuro digno a partir del trabajo en el campo. Por eso es importante darle continuidad a la Reforma Agraria como una herramienta para reducir la desigualdad rural y consolidar la paz en territorios que durante décadas estuvieron marcados por la violencia”.

La emoción de las familias beneficiarias quedó reflejada en las palabras de Yeimy Andrea Núñez, madre campesina y una de las nuevas adjudicatarias.

"Estoy feliz y agradecida con Dios y con la Agencia Nacional de Tierras por esta oportunidad. Soy madre cabeza de hogar, tengo dos hijos, una bebé de nueve meses y un muchacho de 14 años. Hoy puedo decir que tenemos algo propio, un lugar donde trabajar, sembrar y cultivar. Toda la vida he trabajado en el campo y me llena de orgullo poder brindarles un mejor futuro a mis hijos, gracias a la Reforma Agraria".