Maratón del Valle 2026 tendrá atletas de 20 países y buscará superar los 8.000 participantes

La Maratón del Valle 2026 continúa consolidándose como uno de los eventos de atletismo más importantes del país. La Liga Vallecaucana de Atletismo confirmó que la edición de este año contará con la participación de atletas de 20 países, cinco más que en 2025, cuando compitieron representantes de 15 naciones.

La carrera se realizará el próximo 2 de agosto, con salida y llegada en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, y recorrerá vías de Yumbo, Palmira y el corregimiento de Rozo. Los organizadores esperan reunir a más de 8.000 corredores, superando la cifra registrada en la edición anterior.

La competencia, organizada por la Liga Vallecaucana de Atletismo con el respaldo de la Gobernación del Valle del Cauca e Indervalle, avanza en la coordinación logística y en la obtención de los permisos necesarios junto a las secretarías de Movilidad de Yumbo y Palmira, además del Instituto Nacional de Vías (Invías).

Una de las principales novedades de esta edición es que la prueba de 21 kilómetros continuará siendo clasificatoria al Campeonato Mundial de Maratón de Copenhague, siempre que el ganador o la ganadora mejoren los récords nacionales vigentes: 1:01:29 en la rama masculina, en poder de Elder Vázquez, y 1:10:30 en la femenina, establecido por Yolanda Caballero. Si más de un atleta supera la marca, el cupo será para quien registre el mejor tiempo.

El presidente de la Federación Colombiana de Atletismo, Orlando Ibarra, destacó que esta designación representa una oportunidad para que los fondistas colombianos busquen su clasificación a uno de los eventos más importantes del calendario internacional.

Desde su primera edición en 2024, la Maratón del Valle cuenta con el aval de World Athletics y se ha caracterizado por un recorrido completamente plano, condición que la convierte en una de las carreras más rápidas del país para la búsqueda de marcas.