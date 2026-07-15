Accidente que dejó dos muertos provocó protesta y bloqueo en la vía Candelaria-Cali

Un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este miércoles en la vía Candelaria-Cali, en el que un motociclista arrolló a dos adultos mayores, al parecer, por la falta de iluminación en la zona, provocó un bloqueo y una protesta por parte de la comunidad a la altura del sector de La Nubia, en Juanchito.

Los manifestantes exigen a la concesión Rutas del Valle mejorar la señalización y construir un puente peatonal para evitar nuevas tragedias en este corredor vial.

Sobre las víctimas del siniestro, las autoridades confirmaron que la mujer murió en el sitio del accidente, mientras que el adulto mayor falleció horas después en un centro asistencial. El motociclista resultó lesionado.

El secretario de Gobierno de Candelaria, Heberto Rivero, informó que se acordó programar una mesa de concertación entre la comunidad y la concesión Rutas del Valle para escuchar las solicitudes de los habitantes y buscar alternativas a la problemática.

Con el acompañamiento de la Policía y gestores de convivencia, las autoridades lograron habilitar el paso de manera intermitente mientras continúan los diálogos con los líderes del sector.