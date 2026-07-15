Duitama reúne a empresarios de todo el país en el XIII Congreso Nacional de Iniciativas Clúster

Más de 550 participantes se inscribieron para el encuentro que se extenderá hasta el viernes.

Duitama

Antes de iniciar el XIII Congreso Nacional de Iniciativas Clúster, Boyacá comenzó este miércoles una agenda de recorridos por diferentes iniciativas productivas del departamento, como parte del encuentro que reunirá a empresarios y expertos de todo el país en Duitama.

El presidente de la Cámara de Comercio de Duitama, Carlos Javier Molano, explicó que la primera jornada está dedicada a visitas de reconocimiento en tres clústeres estratégicos de Boyacá: Economía Circular, Metalmecánico y Ovino-Caprino.

"Hoy damos apertura al XIII Congreso Nacional de Iniciativas Clúster. La jornada de este miércoles estará dedicada a recorridos de reconocimiento por algunos de los clústeres que tiene el departamento de Boyacá“, afirmó Molano.

De acuerdo con el dirigente gremial, los asistentes visitarán el clúster de Economía Circular en Pirgua (Tunja), el clúster Metalmecánico en Duitama y el clúster Ovino-Caprino en Sogamoso, con el propósito de conocer de primera mano las experiencias de estos sectores productivos.

Las actividades académicas del congreso se desarrollarán el jueves y viernes en la Cámara de Comercio de Duitama, donde se abordarán temas relacionados con gobernanza, cofinanciación, metodologías para fortalecer los clústeres y estrategias para mejorar la productividad empresarial.

"Tendremos paneles de expertos nacionales e internacionales para analizar la productividad como una estrategia clave en los clústeres del país y fortalecer el sector productivo colombiano“, señaló.

Molano indicó que el evento ya completó su capacidad y las inscripciones fueron cerradas. "Tenemos cerca de 550 personas inscritas de diferentes regiones del país y alrededor de 160 asistentes estarán de manera presencial en Duitama durante el desarrollo del congreso“, precisó.

También explicó que el encuentro está dirigido principalmente a empresarios que hacen parte de iniciativas clúster y buscan fortalecer sus capacidades y ampliar oportunidades de negocio en diferentes regiones del país.