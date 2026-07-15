John Amaya recibe credencial que lo acredita como senador de la República

John Amaya recibió la credencial que lo acredita oficialmente como senador de la República, tras resultar elegido con 104.892 votos en las pasadas elecciones legislativas. La entrega del documento formaliza su llegada al Congreso para el periodo constitucional correspondiente.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el senador electo agradeció el respaldo de los ciudadanos que apoyaron su candidatura y afirmó que asume la responsabilidad con el compromiso de trabajar por iniciativas relacionadas con el campo, la educación y la innovación, además de reconocer el apoyo de su familia, amigos y equipo de campaña.