Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

15 jul 2026 Actualizado 01:44

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Tunja

John Amaya recibe credencial que lo acredita como senador de la República

El dirigente boyacense recibió la credencial que oficializa su elección al Senado de la República, tras obtener 104.892 votos. A través de un mensaje, agradeció el respaldo ciudadano y aseguró que asume el cargo con el compromiso de representar a sus electores.

“El 20 de julio ya tenemos tres proyectos de ley listos para radicar”, afirmó el senador electo John Amaya.

“El 20 de julio ya tenemos tres proyectos de ley listos para radicar”, afirmó el senador electo John Amaya.

“El 20 de julio ya tenemos tres proyectos de ley listos para radicar”, afirmó el senador electo John Amaya.

Caracol Radio

Caracol Radio

Tunja
Añadir Caracol Radio en Google

John Amaya recibió la credencial que lo acredita oficialmente como senador de la República, tras resultar elegido con 104.892 votos en las pasadas elecciones legislativas. La entrega del documento formaliza su llegada al Congreso para el periodo constitucional correspondiente.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el senador electo agradeció el respaldo de los ciudadanos que apoyaron su candidatura y afirmó que asume la responsabilidad con el compromiso de trabajar por iniciativas relacionadas con el campo, la educación y la innovación, además de reconocer el apoyo de su familia, amigos y equipo de campaña.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir