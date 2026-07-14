Gobernación habilita paso provisional en zona afectada por lluvias entre Guican y Panqueba

La Gobernación de Boyacá mantiene las labores para atender la emergencia provocada por las lluvias en el sector La Loma del Puente, entre Guican y Panqueba. Durante una inspección en la zona, el gobernador Carlos Amaya informó que ya fue habilitado un paso provisional y que continúan los trabajos para estabilizar el terreno, proteger las viviendas cercanas y encauzar nuevamente el río con apoyo de maquinaria amarilla.

El mandatario señaló que en el lugar operan cuatro retroexcavadoras nuevas de la Gobernación, además de una retroexcavadora de brazo largo, una motoniveladora, volquetas y un carro tanque para el suministro de agua. «...Ya se decretaron los mecanismos administrativos necesarios para poder tomar decisiones, indemnizar, abrir la vía, lo que ya se hizo. Hay un paso ya habilitado...», afirmó Amaya, al indicar que también se adelantan acciones para reducir el riesgo sobre la infraestructura y las comunidades afectadas.

Carlos Amaya anunció que el departamento solicitó apoyo al Gobierno Nacional para fortalecer la atención de la emergencia y gestionar recursos destinados a obras de mitigación, acueductos y el distrito de riego de Panqueba.

El gobernador indicó que continuará recorriendo otros municipios afectados por la temporada invernal, entre ellos Guacamayas, El Espino y localidades de la provincia de La Libertad, para verificar el avance de las intervenciones.