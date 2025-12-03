Bogotá

Voraz incendio en Soacha deja al menos 49 personas afectadas: hay menores de edad y adultos mayores

Autoridades atienden la emergencia que ya se encuentra en un 98% controlada.

Juliana De Los Ríos

Cundinamarca

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, reportó a las 11 de la mañana de este 3 de diciembre, un incendio que se estaba presentando en la comuna 4 del municipio.

“A esta hora atendemos una emergencia en el sector de Brisas de la Esperanza, en la Comuna 4. Unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Soacha y de Bomberos Voluntarios trabajan en el control de un incendio estructural en la zona”, informó el mandatario.

Ante esta situación, el equipo de Gestión del Riesgo de Desastres, la Policía y la Secretaría de Salud brindaron apoyo y acompañamiento.

Tras más de 4 horas de labores para apagar las llamas, el incendio fue controlado por los Bomberos en un 98%.

Desde la Alcaldía de Soacha reportaron que brindaron primeros auxilios a 17 personas, de las cuales 6 fueron trasladadas a un centro asistencial debido a las heridas.

La población afectada corresponde a 28 adultos, 2 adultos mayores y 19 menores de edad, por lo que las autoridades de socorro mantienen presencia en el lugar.

