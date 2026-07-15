Horóscopo del profesor Salomón HOY 15 de julio de 2026: Leo y Sagitario, hay que mantener la calma

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este miércoles 15 de julio, en donde signos como Leo y Sagitario deberán mantener la calma en situaciones que no salen como se tenía pensado en un primer momento.

Las personas que nacen bajo el número 15, según el experto tarotista, se caracterizan por contar con una apariencia, ánimo y energía juvenil. Con un número a destacar, el cual es 3826.

El profesor Salomón les recomienda encender una vela de color amarillo o dorado, mientras pide sabiduría, riqueza y alegría para este nuevo año que inicia en la vida de los cumpleañeros.

Recomendaciones del día de HOY miércoles 15 de julio:

Para hoy, el color es el azul .

. El número, 4470.

La fruta para comer: Manzana verde.

Finalmente, la luna se encuentra en fase nueva para que lleguen nuevos cambios positivos a la vida de las personas. Adicionalmente, el profesor Salomón recomienda repetir la siguiente frase de manera constante: " Hoy es el mejor día de mi vida", para que, al decretarlo, esas cosas que tanto se buscan lleguen a la vida de las personas.

Horóscopo y tarot del día de HOY 15 de julio:

Aries

No hay que desesperarse, si algo no sale bien, hay que darse un momento para analizar la situación; intentar pensar en que se está fallando y trabajar para lograr que las cosas salgan de una mejor manera. Hay que mantener la responsabilidad para que aspectos laborales no se vean afectados en un futuro. Por último, en temas relacionados con finca raíz, habrá noticias positivas.

Número: 9370.

Tauro

Para los nativos de Tauro, es época de viajes. Según muestra el tarot, los nacidos en esta fecha tendrán algunos viajes por diferentes motivos para completar ciertas actividades que los ayudarán a mejorar como persona. De igual forma, si se tiene pensado montar un negocio como independiente, es momento de hacerlo apoyándose en personas que están dispuestas a ayudar.

Número: 0173.

Géminis

Los nacidos bajo este signo tendrán una buena racha, sin embargo, deberán aprender a manejarla. Gracias a la carta del dinero y la plata, un ingreso extra se aproximará o un negocio inesperado verá la luz. Adicionalmente, si la intención de las personas géminis es cambiar de trabajo, lo lograrán sin dificultad.

Número: 6411.

Cáncer

La estabilidad en la vida se verá materializada. Aquella oferta laboral que se mantiene a la espera, o el emprendimiento que está iniciando muy pronto mostrará los frutos por los que ha venido trabajando y traerá consigo estabilidad para la vida de los nacidos bajo este signo. Si se labora en medios de transporte, habrá un mejor rendimiento del esperado.

Número: 3694.

Leo

Hay que mantener la calma, según el zodiaco, si algo no sale bien no hay que desesperarse dado que todo se verá recompensado, pero a su tiempo y a su lugar. De igual forma con la salud, todo lo relacionado con las articulaciones puede que presenten complicaciones, por lo que habrá que ir al médico para evitar males mayores a futuro.

Número: 4560.

Virgo

Cuidado con la envidia , según el profesor Salomón, hay personas que no lo quieren ver lograr las metas propuestas, sin embargo, los nacidos en este signo muestran constancia que le ayudarán a llegar a esos logros buscados. Por eso, lo recomendado es realizarse ciertas protecciones espirituales que lo ayudarán a alcanzar sus objetivos. Por último, definir la situación sentimental, aclarar si desea estar con cierta persona o por si el contrario, lo mejor es separarse.

Número: 6418.

Libra

Habrá gente envidiosa al rededor , por lo que, lo recomendable por los astros, es que el proyecto que tiene en desarrollo no sea comentado hasta que esté finalizado para evitar así que las malas vibras entorpezcan sus objetivos finales. Así mismo, controlar las emociones será importante para que las metas le sean más fáciles de alcanzar.

Número: 2849.

Escorpio

En temas relacionados en el amor, hay que saber pedir perdón y poder perdonar. Hay que pensar en cómo se siente la pareja por actitudes o situaciones que se han presentado recientemente. Los negocios que se tenga y no estén con muy buenos resultados presentarán cambios que traerán consigo dinero y abundancia para la vida.

Número: 1288.

Sagitario

Deben seguir adelante. Dado que se presentan situaciones que no salen como se espera, se tienta en abandonar esos proyectos en desarrollos, pero las cartas muestran que, si se sigue trabajando con paciencia, se lograrán los objetivos propuestos. Adicionalmente, habrá respaldos inesperados en los proyectos que se venían trabajando.

Número: 2111.

Capricornio

La carta de la fortuna muestra que las cosas estarán a favor de los nacidos en este signo. No solo aspectos económicos, también ámbitos relacionados en la salud. En ámbitos laborales, se logrará alcanzar la estabilidad que tanto se deseaba, ofertas llegarán y nuevas oportunidades se harán presentes en la vida de las personas capricornio.

Número: 1400.

Acuario

¡Excelente noticias con el trabajo! Las cartas muestran una buena energía relacionada con el ámbito laboral, lo que significa que, si se buscaba un cambio, este será beneficioso. Adicionalmente, en temas relacionados con la vivienda llegarán cambios positivos: venta, cambio, remodelación, eso que se buscaba con ganas, se verá materializado.

Número: 2815.

Piscis

Llegará el poder a la vida de los nacidos bajo el signo piscis. Tendrán la opción, según el tarot, de tener autoridad en la toma de decisiones o la delegación de actividades; sin embargo, es importante saber controlar esa responsabilidad. En temas relacionados con viajes, aquel desplazamiento que se tiene pensando llevar a cabo saldrá bien para que no se piense dos veces a la hora de hacerlo.

Número: 4460.

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