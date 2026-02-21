Hable con elPrograma

21 feb 2026

Rituales

Los 5 signos que recibirán un regalo de abundancia entre el 23 y el 27 de febrero, según el Tarot

Descubra los signos del zodiaco que tendrán abundancia y aprenda cómo aprovechar esta energía positiva para atraer oportunidades y éxito.

Dinero y signos del zodiaco. Fotos: Getyy Images.

Recientemente, en un estudio astrológico, el Tarot ha revelado que cinco signos del zodiaco están a punto de recibir un regalo especial de abundancia entre el 23 y el 27 de febrero.

Este periodo promete ser un tiempo de oportunidades y avances significativos, gracias a las energías cósmicas que se alinean para favorecer a estos signos.

Aries: Tecnología como herramienta

Una oportunidad inesperada ligada a la tecnología o la venta de un activo estancado te traerá un respiro económico importante.

Signos del horóscopo / sarayut Thaneerat

Virgo: Es hora de un proyecto en su vida

Tu capacidad de análisis te permitirá identificar un ingreso extra a través de un proyecto paralelo o una colaboración estratégica.}

Signos del horóscopo / sarayut Thaneerat

Escorpio: Recompensas inesperadas

Se destraban pagos pendientes o créditos que dabas por perdidos; tu intuición será clave para reinvertir ese capital con éxito.

Signos del horóscopo / sarayut Thaneerat

Libra: Equilibrio entre talento y dinero

Es el momento de ponerle precio justo a tu talento; el dinero crece cuando dejas de ceder por compromiso y valoras tu tiempo.

Signos del horóscopo / sarayut Thaneerat

Acuario: El intelecto brilla para usted

Monetizarás tu intelecto y tus ideas innovadoras; es un periodo perfecto para firmar acuerdos que aseguren tu estabilidad a largo plazo.

Signos del horóscopo / sarayut Thaneerat

Cómo aprovechar esta información astrológica, según expertos en reiki

  1. Establezca metas claras: use este periodo para definir sus objetivos a corto y largo plazo. La claridad en sus metas le ayudará a enfocar sus esfuerzos y atraer las oportunidades adecuadas.
  2. Aproveche las energías positivas: si su signo está entre los mencionados, aproveche la energía positiva para iniciar nuevos proyectos, buscar ascensos en el trabajo o incluso emprender un negocio.
  3. Conéctese con personas clave: la carta de la “reina de copas” sugiere que el apoyo de personas será crucial. Identifique a quienes pueden ayudarle a alcanzar sus metas y fortalezca esas relaciones.
  4. Mantenga una actitud positiva: la actitud es clave para atraer abundancia. Mantenga una mentalidad abierta y positiva, y estará más receptivo a las oportunidades que se presenten.
  5. Realice rituales de abundancia: Puede realizar pequeños rituales o prácticas que le ayuden a atraer la abundancia, como escribir sus deseos en un papel y guardarlo en un lugar especial, o meditar visualizando sus metas alcanzadas.

