Hallan cuerpo de una mujer en zona rural de Planeta Rica, Córdoba

Montería

Las autoridades de Policía en Córdoba confirmaron que en horas de la mañana de este 15 de julio fue hallado el cuerpo de una mujer sin identificar, a un costado de la vía nacional, a la altura del corregimiento Plaza Bonita, en el municipio de Planeta Rica.

“De acuerdo con la información preliminar, la víctima no portaba documentos de identificación, pero se infiere una edad aproximada de 30 años. Asimismo, durante la verificación inicial se estableció que no presenta lesiones ocasionadas por arma de fuego”, informó la Policía en Córdoba.

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“Los primeros elementos de información indican que la mujer no sería residente de este sector y, al parecer, habría sido trasladada desde zona rural del municipio de Buenavista. No obstante, estas circunstancias hacen parte del proceso investigativo”, agregó.

“Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación adelantan los actos urgentes y la inspección técnica al lugar de los hechos, con el fin de establecer plenamente la identidad de la víctima, determinar las causas de su muerte y recopilar los elementos materiales probatorios que permitan esclarecer este caso”, resaltó.

Con este hecho, en Córdoba ya serían cinco las mujeres que han muerto de forma violenta en lo corrido del año 2026.