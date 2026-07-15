A la cárcel hombre señalado de cometer hurtos violentos en la ciudad de Montería. Foto: prensa Fiscalía.

Montería

La Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización de Nain Camilo Rodríguez Pacheco, quien es investigado por su presunta vinculación en un grupo delincuencial dedicado a cometer hurtos violentos en Montería, Córdoba.

“Al parecer, el procesado participó en el hurto del que fue víctima una pareja cuando ingresaba a su residencia, en el barrio 14 de Julio de Montería. Los hechos ocurrieron el 18 de agosto de 2024, día en que las dos personas fueron intimidadas por un par de hombres quienes, con un arma de fuego les hurtaron joyas y celulares avaluados en más de 17 millones de pesos”, reveló a Fiscalía.

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“Pruebas en poder de la Fiscalía habrían evidenciado que durante el atraco el procesado los esperó a bordo de una motocicleta para, una vez concluido el delito, emprender la huida con ellos. Rodríguez Pacheco fue capturado por la Policía Nacional el pasado 9 de julio en el corregimiento de Guaimarito, en el municipio de Sahagún, Córdoba”, agregó el ente investigador.

Tras lo expuesto, una fiscal local de la Seccional Córdoba le imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado agravado. Los cargos no fueron aceptados; sin embargo, un juez de control de garantías le impuso detención en establecimiento carcelario.