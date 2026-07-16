Once municipios estarán sin servicio de energía eléctrica este 16 de julio en Córdoba

Estos son los 11 municipios de Córdoba que tendrán cortes en el servicio de energía eléctrica este 16 de julio. Foto: prensa Afinia.

Montería

En medio de las altas temperaturas que enfrenta Córdoba, la empresa Afinia informó que este 16 de julio se registrarán suspensiones en el servicio de energía eléctrica en 11 de los 30 municipios del departamento. Se trata de Tuchín, San Andrés de Sotavento, Chimá, Momil, Montería, Planeta Rica, Montelíbano, Cereté, Sahagún, Ciénaga de Oro y Buenavista.

Según lo establecido, las interrupciones permitirían la ejecución de trabajos tendientes a “robustecer la infraestructura eléctrica del departamento”.

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Cronograma para este jueves 16 de julio y motivos:

Tuchín: según Afinia, en esta zona avanzarían en trabajos de “renovación de elementos de red, para los que es necesario interrumpir el servicio entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., en la zona urbana y rural de este municipio”.

San Andrés de Sotavento: “entre las de 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., se realizarán labores de renovación de elementos de red, tiempo que estará sin energía la diagonal 9 con carrera 2 de la Urbanización Paraíso, calle 12 con carrera 11 del sector Puerto Seco, Santa Helena y las poblaciones Santa Isabel, Cuesta Abajo, Finca Bocina y Brillante Norte”, informó Afinia.

Chimá: sobre este municipio, la empresa indicó que “los habitantes de las poblaciones Sabanacosta, Hacienda Veracruz, Finca San Miguel, Finca San José, Finca Las Margaritas, Finca Las Delicias y Finca El Roble se beneficiarán con las actividades de renovación de equipos, para las que no tendrán fluido eléctrico de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.”.

Momil: “se desarrollarán trabajos de renovación de equipos de red que cumplieron su ciclo de vida útil y labores de poda técnica preventiva, para los que se debe interrumpir el servicio de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en las poblaciones Trementino, Barbacoa, Guaimaral, Cuatro Vientos, Hacienda Texas, Finca El Carmen y Finca Villa Milly”, indicó Afinia.

Montería: sobre la capital de Córdoba, Afinia señaló que “continuarán los trabajos de renovación de elementos de red y de poda técnica preventiva, que demandan la suspensión de la energía de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., en las poblaciones Las Lomas, Hacienda Costa Rica, Finca La Sirena, Pereira, Las Palomas, Finca Los Abetos y El Cocuelo”.

Planeta Rica: en Planeta Rica se anunciaron avances sobre “trabajos de excavación e instalación de postes, elementos de red y de poda técnica preventiva, que demandan la interrupción del servicio de 8:45 a. m. a 4:45 p. m., en las poblaciones Los Manguitos, Finca La Miranda y Los Mechones; de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., en la vereda Los Cacaos; de 9:20 a. m. a 5:20 p. m., en Centro Alegre, Nuevo Paraíso, Santa Rosa, El Cielo, Catival, Campo Bello, Quebrada Chiquita, Pueblo Riso, Angostura, Los Popales, El Páramo, Ni Se Sabe, La Oscurana, Santa Fe, Galilea, Los Cacaos, El Tigre, Las Pulgas, El Bote, Arenoso, Arroyo Medio y Galilea”.

Montelíbano: “los habitantes de las poblaciones San Francisco del Rayo, El Gonzalo, La India, El Rayo, Vuelve y Ven, Campamento, El Caño, El Zumbío, Los San Andrés, Patio Bonito, El Palmar, Nueva Betulia, El Bolsillo y Oso Pelao se beneficiarán con las actividades de renovación eléctrica, para las que no tendrán energía de 9:20 a. m. a 5:20 p. m.”, señaló Afinia.

Cereté: “entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., se ejecutarán labores de renovación de equipos de red, tiempo que no tendrá energía el sector de la calle 14 entre carreras 13 y 14 de El Centro y la calle 10 entre carreras 19 y 20 del barrio Santa Teresa”, estableció la empresa.

Sahagún: “el equipo especializado en alta tensión realizará trabajos de mantenimiento general al transformador de potencia de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., por lo que durante el tiempo programado estarán sin fluido eléctrico las poblaciones Bajo Grande, El Guayabo, Pueblo Bonito, La Esmeralda, Las Marañas, Finca El Venado, Finca El Bosque, Pueblo Lindo, Colomboy, Curva Morrocoy, Villavicencio, La Padilla, La Esmeralda, El Olivo, Brúcelas, Las Colinas, Las Aguaditas, Canta Mono, El Algodón, Finca Guaimarao y Finca Los Josepes”, sostuvo Afinia.

Ciénaga De Oro: “los habitantes de las poblaciones Laguneta, Finca Miramar, Finca El Paraíso, Tierra Baja, Finca La Dicha y Finca El Bosque se beneficiarán con los trabajos de mantenimiento en la subestación Colomboy, para los cuales no tendrán energía de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.”, manifestó la empresa.

Buenavista: finalmente, sostuvo que en esta zona cordobesa “se desarrollarán labores de instalación de postes, elementos de red y de poda técnica preventiva entre las 9:20 a. m. y las 5:20 p. m., tiempo que no tendrá energía Nueva Estación”.

Para el viernes, 17 de julio, se programaron suspensiones en sectores de los municipios de Montería, Lorica, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, San Carlos y Puerto Libertador.