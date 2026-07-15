Córdoba: miembro activo de la Armada Nacional se entregó a las autoridades por presunto feminicidio

Miembro activo de la Armada Nacional se entregó a las autoridades por presunto feminicidio en San Antero. Foto: Colprensa (referencia).( Thot )

Las autoridades de Policía en Córdoba emitieron un comunicado sobre el lamentable caso registrado en la madrugada del 13 de julio en San Antero, Córdoba, donde murió la joven Nayelis Medina Ladeuth, tras ser atacada con arma blanca.

Según el comunicado en el que se describen los hechos, “el día de ayer, 13 de julio de 2026, hacia las 04:50 horas, ingresó al CAMU de San Antero la ciudadana Nayelis Medina Ladeuth, quien presentaba múltiples lesiones ocasionadas con arma cortopunzante. Pese a los esfuerzos del personal médico, falleció debido a la gravedad de las heridas”.

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“De acuerdo con las labores investigativas adelantadas por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, los hechos habrían ocurrido en una vivienda del barrio El Trébol, del municipio de San Antero. La información recopilada indica que, presuntamente, la víctima y el señalado agresor habían compartido minutos antes en un establecimiento abierto al público”, establece el comunicado.

Asimismo, informa que “las actividades de Policía Judicial, coordinadas con la Fiscalía General de la Nación, permitieron establecer como presunto responsable a un ciudadano, miembro activo de la Armada Nacional, quien, al parecer, huyó del lugar una vez ocurrido el hecho. Desde ese momento se desplegaron las actuaciones investigativas para lograr su ubicación y ponerlo a disposición de la autoridad competente”.

Finalmente, indicaron que este 14 de julio, el miembro activo de la Armada Nacional se habría entregado a las autoridades en el municipio de Lorica, donde fue dejado a disposición de la Fiscalía 16 Seccional de Vida de Montería.