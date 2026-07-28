Nuevo interesado en Jhon Lucumí: el Como se suma a la puja por el central. (Photo by Indrawan Kumala/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

El zaguero central, Jhon Lucumí es la opción principal para dos equipos italianos. Según reportes de Fabrizio Romano, la Juventus tiene interés por el defensor desde junio. Sin embargo, los ‘Bianconeros’ no son los únicos.

El equipo revelación de Italia, el Como 1907, tambiénquiere contar con los servicios del nacido en Cali. Este equipo revelación jugará por primera vez competiciones europeas, ni más ni menos que en la Champions League. El club terminó la Serie A en la cuarta casilla, superando por un punto al AC Milan. En la última fecha del campeonato, el Como ganó 4-1 al Cremonense, mientras que los ‘rossoneros’ perdieron de locales contra el Cagliari, quedando en el quinto puesto.

Como se mete en la puja por Lucumí

En el año anterior, el reconocido periodista italiano Fabrizio Romano declaró que el Sunderland de Inglaterra mandó una propuesta de 28 millones de euros por el colombiano, pero el Bologna, su actual equipo, decidió mantenerlo por ser una de sus principales figuras.

Este año los rumores no cesaron, pero ahora llegaron ofertas de la misma liga. Luego del mundial con la Selección Colombia, a pesar de no haber cumplido los objetivos, el defensor tuvo un buen desempeño individual. Durante los cinco partidos que jugó, ganó el 58% de los duelos disputados y logró 20 recuperaciones.

Gracias a su desempeño en esta Copa del Mundo y en el Bologna, cuadro con el que fue campeón de la Copa Italia, será muy dificil que el club lo retenga. En este orden de ideas, el Como estaría dispuesto a pagar más de 20 millones de euros por su fichaje, dado que busca más solidez defensiva de cara al reto de la Liga de Campeones.

Lucha con un grande italiano

A pesar de estar en diálogos avanzados, según Romano, el Como no fue el primer interesado. La Juventus de Turín ha estado atenta desde el mes de junio. ‘La Vecchia Signora’ también estaría dispuesta a pagar los más de 20 millones de euros, sabiendo que el Bologna se mantendrá firme con su precio.

El jugador estará a la espera de los pactos entre clubes para tomar una desición. El Como, bajo la dirección técnica del legendario Césc Fábregas tendrá su debut europeo. Por parte de la Jventus, el gigante dormido clasificó a la fase de grupos de la Europa League tras terminar el campeonato en la sexta posición.

Por ahora no hay más detalles de las negociaciones y se está a la espera de si algún club más, de otra liga, se mete en la puja por el defensor de 28 años.