Advierten que ruinas de incendio en la calle 19 de Ibagué pueden ocasionar una tragedia

Ibagué

Sigue siendo complicada la situación entre las calles 18 y 19 con Cuarta, zona de la Plaza de la 21, porque luego de casi dos años no han sido demolidas las ruinas del incendio que consumió cerca de una manzana de locales comerciales de venta de muebles y abarrotes.

Según Albeiro Mora, líder de la Plaza de la 21, además de los malos olores, se ha incrementado el número de habitantes de calle que residen entre las ruinas y generan inseguridad a la zona e incluso peleas que terminan como en las últimas horas en incendios.

“Son incendios provocados, ellos prenden fuego y lo preocupante es que alrededor de este sector hay mucho comercio, hay habitaciones, viviendas, hemos hecho el llamado constante al gobierno local para que se avance en la demolición, pero no nos prestan la atención necesaria”, dijo Albeiro Mora.

El incendio se presentó en el mes de agosto del año 2024, la conflagración generó pérdidas por millonarias para el sector comercio ubicado en la zona, pero luego de dos años y pese a constantes anuncios no se ha hecho la demolición de las ruinas.

“Una gran cantidad de habitantes de calle viviendo, ayer tuvieron un problema ahí y prendieron fuego, hay un cerco que no ha sido respetado, agradecemos a la Policía que ha estado pendiente, pero la problemática persiste, se requiere que se tumben las ruinas porque la afectación es muy grande”, resaltó Mora.

¿Puede presentarse una tragedia en las ruinas?

Según Albeiro Mora, líder de la Plaza de la 21, sostuvo que le han manifestado a los secretarios de despacho que estas personas que habitan allí están en un alto riesgo porque las ruinas está a punto de derrumbarse.

“Se tiene que prevenir, debemos darle la solución porque debajo de esas planchas pueden quedar las personas que pernotan allí, nosotros necesitamos soluciones, pero la Alcaldía no cumple, todo se pasa en reuniones, cumplamos los compromisos, merecemos respeto”, puntualizó Albeiro Mora.