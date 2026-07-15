Con respaldo de la Unión Europea, Colombia impulsa el talento digital

Colombia

En el marco de la preparación para ANDICOM 2026, evento en el que la Unión Europea será la región invitada de honor con su estrategia Global Gateway, se realizó el conversatorio “Empleos digitales en Colombia”. El espacio reunió a Ximena Duque, presidenta de FedeSoft, y Galé Mallol, presidenta de Asotic, quienes analizaron los retos y oportunidades del talento digital, la formación y el futuro del empleo en el país desde una mirada de inclusión, conectividad y transformación digital centrada en las personas

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“Cerrar la brecha de talento, una condición para la transformación digital”: Presidenta de FedeSoft

Iniciando esta conversación, Ximena Duque, presidenta de FedeSoft presentó los resultados de un estudio reciente elaborado junto al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que actualiza una medición hecha por última vez en 2015.

Según explicó, el país necesita este año cerca de 83.000 profesionales en tecnologías de la información, una cifra que, de mantenerse las tendencias actuales, podría llegar a 89.000 en 2030. La dirigente gremial señaló que el problema no es solo de cantidad, sino también de calidad y pertinencia de la formación.

“El número de graduados hoy en carreras no alcanza a ser suficiente para eso que está necesitando la industria”, afirmó, y agregó que los programas educativos no siempre responden a las necesidades reales del sector.

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La conectividad es clave para que más personas accedan a las oportunidades digitales

Para Galé Mallol, presidenta de ASOTIC, el acceso a internet sigue siendo una condición indispensable para que más personas puedan aprovechar las oportunidades del sector digital. De acuerdo con sus cifras, cerca del 46% de los colombianos no cuenta con una conexión fija y un porcentaje similar no tiene acceso a un computador en su hogar.

“No basta con que estos empleos estén disponibles, sino que es necesario apoyar a las personas para que puedan acceder, (...) , la profesionalización con las herramientas tecnológicas hace que las personas sean habilitadoras de productividad”, explicó.

Mallol insistió en que la conectividad, la formación y las políticas públicas deben ir de la mano, con una visión de largo plazo, ya que “la tecnología debería ser una política de Estado independientemente del nuevo gobierno”.

Habilidades digitales y humanas para la empleabilidad del futuro

Según el estudio de FedeSoft, entre las competencias técnicas más solicitadas están el soporte técnico, las pruebas de calidad, la nube pública, Python, SQL avanzado y la integración de aplicaciones. En habilidades blandas, se destacan el liderazgo, la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, la gestión del tiempo y el manejo de grupos de interés.

Duque explicó que el sector emplea sobre todo a personas jóvenes, con una edad promedio entre 28 y 35 años, y recordó que solo el sector de BPO (procesos tercerizados) genera cerca de 750.000 empleos para jóvenes en el país. Aun así, reconoció que el perfil de los recién egresados ha cambiado con la llegada de la inteligencia artificial, lo que exige un mayor esfuerzo de actualización tanto de las universidades como de las empresas.

Territorios y ruralidad: llevar la transformación digital más allá de las ciudades

Ambas panelistas coincidieron en que el reto no se limita a las ciudades. Mallol propuso que la formación en tecnología debería llegar también a sectores como el agro, para que las personas puedan usar herramientas digitales y fortalecer sus propios negocios. Mencionó, además, la necesidad de apostarle a la profesionalización según las vocaciones productivas de cada región.

Alberto Menghini, jefe de cooperación de la Unión Europea en Colombia, se refirió a Copernicus, el programa europeo de datos satelitales que ya están siendo aprovechados por microempresas y comunidades en distintos territorios del país para optimizar cultivos, el uso del agua y el monitoreo de cuencas hídricas.

Inclusión y diversidad, claves para ampliar las oportunidades digitales

Las panelistas destacaron que el sector tecnológico se distingue por su nivel de inclusión. “No hay sector más inclusivo que este”, afirmó Mallol, quien resaltó que las empresas del sector buscan talento en distintas regiones del país y no solo en las principales ciudades. Duque, quien también participa en organizaciones enfocadas en el trabajo de mujeres en tecnología, señaló que el objetivo es que más personas se capaciten y accedan a empleos de calidad, más allá del enfoque de género.

Cooperación europea para ampliar oportunidades de empleo digital

Alberto Menghini adelantó que la Unión Europea trabaja en un nuevo proyecto de cooperación, junto con la Fundación ANDI y la Confederación de la Industria Danesa (Danish Industry), entre otros aliados, orientado a ampliar la inclusión laboral digital de firmantes de acuerdos de paz y jóvenes en riesgo.

¿Cuál es el mensaje a los jóvenes?

Al cierre del conversatorio, las panelistas dejaron un mensaje a las nuevas generaciones interesadas en hacer parte de la transformación digital del país.

Ximena Duque invitó a los jóvenes a ser curiosos y a mantenerse actualizados: “el mundo ya cambió, las habilidades han cambiado y hay que montarse en el mundo tecnológico”. También mencionó el concurso de programación de FedeSoft, en el que participan cerca de 500 colegios del país, incluidos algunos de zonas apartadas.

Galé Mallol, por su parte, resumió su mensaje en tres ideas: “Se necesita seguir estando curiosos (...) que se permitan soñar, insistan, persistan e instrúyanse”.

En este link pueden ver el panel completo de “Empleos digitales”: