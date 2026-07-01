Comunidades afro levantan bloqueos en vías del Valle tras acuerdos con el Gobierno Nacional

Fue levantado el bloqueo que mantenían comunidades afro en la vía Panamericana, a la altura de Tuluá, y en la carretera Riofrío -Mediacanoa, luego de una jornada de diálogo con representantes del Gobierno Nacional y entidades de control.

La protesta había sido convocada por organizaciones afrocolombianas que reclamaban el presunto incumplimiento de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en los acuerdos para la entrega y titulación colectiva de predios destinados a consejos comunitarios.

El secretario de Asuntos Étnicos de la Gobernación del Valle del Cauca, Óscar Lenis, informó que uno de los principales acuerdos contempla la instalación de dos mesas de trabajo con el Gobierno Nacional.

“La delegación de las comunidades estará a primera hora en Bogotá en una mesa de trabajo de la Agencia Nacional de Tierras, convocada por el Ministerio del Interior, para revisar el avance de los compromisos y buscar soluciones tentativas”, explicó el funcionario.

Además, anunció que este jueves se realizará un nuevo encuentro en el Valle del Cauca, donde una comisión del Gobierno Nacional se reunirá con los líderes comunitarios para continuar las negociaciones relacionadas con la entrega de tierras que posteriormente serán tituladas colectivamente a comunidades negras.

En la mesa de diálogo participaron representantes de la Federación Nacional de Comunidades Afrocolombianas (Frenacol), la Guardia Cimarrona, consejos comunitarios y organizaciones sociales, junto con delegados de la Gobernación del Valle, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio del Interior, la Dirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Las comunidades también solicitaron avances en las garantías de seguridad para sus líderes, quienes, según denunciaron, han sido objeto de amenazas y persecuciones en medio de los procesos de reclamación de tierras. Entre las peticiones está el fortalecimiento de los esquemas de protección individuales y colectivos por parte de la UNP.

Por su parte, Marco Antonio Mosquera Sánchez, coordinador zonal Pacífico del Frente Nacional Afrocolombiano, confirmó que la decisión de levantar los bloqueos se produjo tras una reunión virtual de cerca de dos horas y media con el viceministro del Interior, Gabriel Rondón, en la que la Gobernación del Valle actuó como mediadora.

El dirigente explicó que actualmente se desarrolla una mesa técnica en Bogotá para revisar los temas relacionados con tierras, la SAE, la UNP y la consulta previa, mientras que este jueves una delegación del Gobierno Nacional se desplazará a Guacarí para presentar a las comunidades los acuerdos alcanzados y las soluciones planteadas.

Aunque celebró la apertura del diálogo, Mosquera reconoció que persiste la preocupación frente al cumplimiento de los compromisos por parte de la Agencia Nacional de Tierras, razón por la cual las comunidades esperan respuestas concretas durante las reuniones programadas.