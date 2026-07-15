Colombia cuenta por primera vez con un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos
Se trata del primer plan para dar garantías a los derechos humanos de todos los colombianos.
El Gobierno presentó oficialmente el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, con el que buscan promover acciones del Estado para proteger y garantizar los derechos humanos en todo el territorio nacional.
Se trata del primer plan que tiene el país por la garantía de los derechos humanos.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...