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15 jul 2026 Actualizado 21:51

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Colombia cuenta por primera vez con un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos

Se trata del primer plan para dar garantías a los derechos humanos de todos los colombianos.

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El Gobierno presentó oficialmente el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, con el que buscan promover acciones del Estado para proteger y garantizar los derechos humanos en todo el territorio nacional.

Se trata del primer plan que tiene el país por la garantía de los derechos humanos.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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