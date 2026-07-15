Alcalde de Sincelejo denuncia amenazas de muerte y solicita protección urgente al Gobierno Nacional

Sincelejo

El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, denunció a través de su cuenta en la red social X haber sido informado por las autoridades sobre presuntas amenazas de muerte en su contra y contra miembros de su familia, presuntamente provenientes del Clan del Golfo, Los Norteños y otras estructuras criminales que tienen injerencia en la región.

Según el mandatario, estas intimidaciones estarían relacionadas con las acciones de seguridad y control que vienen desarrollando de manera articulada la Alcaldía de Sincelejo, la Policía Nacional, el Ejército y demás organismos de seguridad para combatir las actividades de grupos delincuenciales en la ciudad y sus alrededores.

En su pronunciamiento, Acuña afirmó que no retrocederá en la lucha contra el crimen organizado y sostuvo que las amenazas serían una respuesta a los golpes que las autoridades han propinado a estas organizaciones en los últimos meses.

El alcalde solicitó al presidente Gustavo Petro, a la Unidad Nacional de Protección y a los organismos competentes adoptar medidas urgentes para garantizar su integridad, la de su familia y la de su equipo de trabajo.

La denuncia se produce en un contexto en el que Sincelejo ha mostrado indicadores favorables en materia de seguridad.

De acuerdo con reportes entregados en distintas oportunidades por las autoridades locales y la Fuerza Pública, la capital de Sucre registra reducciones en varios delitos de alto impacto, resultado de operativos, capturas, controles territoriales y estrategias de intervención focalizada.

Precisamente, la administración municipal ha destacado que estos resultados han permitido que Sincelejo sea considerada por las autoridades como una de las ciudades con mejores indicadores de seguridad del país en diferentes mediciones recientes.

Sin embargo, los organismos de inteligencia mantienen vigilancia sobre el accionar de grupos criminales que buscan conservar sus economías ilegales y su influencia en algunas zonas de la región.

Hasta el momento, las autoridades nacionales no se han pronunciado públicamente sobre la denuncia formulada por el alcalde, mientras se espera la evaluación de nuevas medidas de seguridad para proteger al mandatario y a su entorno familiar.