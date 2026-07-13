Capturan a presunto coordinador logístico del Clan del Golfo en Sincelejo, Sucre

Sincelejo

Tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 33 Junín, unidad adscrita a la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional habrían liderado el operativo que dejó la captura en flagrancia de un presunto miembro del Clan del Golfo por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La operación se habría llevado a cabo mediante diligencias de allanamiento y registro en la zona urbana de la ciudad de Sincelejo, Sucre.

“El hombre, a quien se le conoce como alias ‘Topo’, tenía en su poder un revólver calibre 32 mm, proveedores, más de 60 cartuchos de diferentes calibres, 1.459 gramos de cocaína y sus derivados, y 12 cajetillas de cigarrillos. Este sujeto sería el principal responsable de la coordinación logística del componente criminal focalizado de la subestructura Manuel José Gaitán de esta organización ilegal”, informaron las Fuerzas Militares.

Según las investigaciones, el hoy capturado se encargaría de la adquisición, almacenamiento y distribución de armamento, municiones, equipos de comunicación, intendencia, combustible y demás elementos necesarios para el sostenimiento de las capacidades operacionales de la estructura armada ilegal.

“Una vez capturado, fue puesto, junto con el material incautado, a disposición de las autoridades competentes para el cumplimiento de los respectivos procesos judiciales”, concluyó el Ejército.