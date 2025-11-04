Alcalde Yahir Acuña ofrece hasta $100 millones de recompensa para frenar homicidios y extorsiones en Sincelejo

Sincelejo

Sincelejo, 4 de noviembre de 2025. — El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quienes entreguen información que permita ubicar a los responsables de los recientes casos de extorsión y homicidio en la ciudad.

El anuncio lo hizo acompañado del coronel Nelson Cano, comandante de la Brigada de Infantería de Marina N.º 1, y del coronel Aimer Alonso, comandante del Departamento de Policía Sucre, como parte de una estrategia de refuerzo a la seguridad en la capital sucreña.

“No descansaremos hasta devolverle la tranquilidad a cada familia sincelejana”, afirmó el alcalde, al recalcar que la ofensiva busca impedir que estos fenómenos sigan afectando a la comunidad.

Acuña destacó el trabajo interinstitucional con la Policía, la Armada Nacional y otras autoridades para enfrentar con toda la capacidad del Estado a los grupos criminales.

Según explicó, existen líneas de investigación sólidas que permitirán identificar y capturar a los responsables de los últimos hechos violentos.

El mandatario resaltó los avances en materia de seguridad: Sincelejo logró una reducción del 67 % en homicidios durante 2024 respecto a 2023, y una disminución adicional del 20 % en 2025, alcanzando una reducción histórica cercana al 90 % desde el inicio de su mandato.

Asimismo, informó que los casos de hurto a personas y comercios también han caído en un 90 %, ubicando a Sincelejo como una de las ciudades con mayor reducción de delitos en el país.

El Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen continúa operando en coordinación con la Alcaldía, la fuerza pública, la Fiscalía y la ciudadanía, dando resultados en la desarticulación de bandas criminales.

Las autoridades invitaron a la comunidad a apoyar las investigaciones de manera confidencial comunicándose con la Policía Judicial al número 321 394 5528.