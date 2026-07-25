“Necesitamos llegar al fondo de esto”: gobernadora de Sucre tras circulación de material íntimo. Foto: prensa Gobernación de Sucre.

Montería

La gobernadora de Sucre, Lucy García, advirtió que avanzan las acciones para determinar responsabilidad en el caso de violencia digital contra mujeres del departamento, donde circularon más de 5.000 imágenes y videos íntimos.

“No nos podemos quedar solo en simples redes sociales, porque el hecho de que se atente con la intimidad y con la dignidad de personas, y en este caso de mujeres, es demasiado importante. Estamos aquí con el mecanismo articulador, porque necesitamos llegar al fondo de esto, en Sucre no podemos normalizar este tipo de episodios”, expresó la mandataria departamental.

“Necesito de la Fiscalía, necesito de la Policía Judicial, necesitamos de la Defensoría del Pueblo y los roles que cada uno desempeña para que las víctimas se sientan acompañadas y que toda la institucionalidad las está apoyando”, agregó la gobernadora de Sucre.

Mientras, la Policía de Sucre instó a denunciar para fortalecer los procesos investigativos que se vienen adelantando.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad frente a la información que circula en redes sociales y plataformas de mensajería, evitando replicar o compartir contenido cuya difusión pueda vulnerar la intimidad, la dignidad y los derechos de las personas. Invitamos a las personas que consideren haber sido afectadas por estos hechos a presentar la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación o a través de la Policía Nacional, con el fin de fortalecer las actuaciones investigativas que se adelantan”, concluyó.

Finalmente, las autoridades sostuvieron que también se dispuso de la Patrulla Púrpura, a través de la cual las personas afectadas pueden activar la ruta de atención y orientación comunicándose a la línea 316 851 4177 o a la línea gratuita 155 de la Policía Nacional.