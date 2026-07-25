Una persona herida y millonarias pérdidas materiales deja un incendio en el centro de Sincelejo, Sucre. Foto: prensa Gobernación de Sucre.

Montería

La Gobernación de Sucre informó que cinco cuerpos de bomberos de Sincelejo oficial, voluntarios, Corozal, Coveñas y Sampués, junto a tres carrotanques del departamento y uno de la Policía Nacional, fueron desplegados para atender el incendio presentado la noche del viernes 24 de julio en una bodega del Centro Histórico de la capital sucreña. El hecho dejó una persona herida y millonarias pérdidas materiales.

“Gracias a la articulación entre los organismos de socorro, la Policía y Alcaldía de Sincelejo y la Gobernación, la conflagración se logró controlar tras varias horas de intensas labores. El control del fuego se dificulta debido a las condiciones del inmueble y a la presencia de mercancía de material plástico, el cual es altamente inflamable y acelera la propagación del fuego”, estableció la administración departamental.

“Las autoridades reportaron que el incendio inició entre las 6:30 p. m. y las 7:00 p. m. del viernes, y las labores continúan este sábado 25 de julio. Las unidades de bomberos adelantan tareas de enfriamiento preventivo para evitar rebrotes por el material combustible remanente. Como balance final, se reportó la pérdida total de la mercancía almacenada y una persona lesionada, quien intentaba rescatar productos del establecimiento”, agregó.

Finalmente, indicó que las autoridades y organismos de socorro mantienen la vigilancia en el lugar de la conflagración. Las causas del incendio aún son materia de investigación.