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24 jul 2026 Actualizado 15:28

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Alcaldía de Sincelejo rechaza difusión masiva de imágenes íntimas y pide no compartir el material

La administración expresó su respaldo a las víctimas y pidió a las autoridades acelerar las investigaciones para identificar a los responsables.

Lo más comprando por los colombianos fueron celulares y teléfonos, computación, electrónica audio y video y electrodomésticos.. Foto: Getty Images

Lo más comprando por los colombianos fueron celulares y teléfonos, computación, electrónica audio y video y electrodomésticos.. Foto: Getty Images(Thot)

Lo más comprando por los colombianos fueron celulares y teléfonos, computación, electrónica audio y video y electrodomésticos.. Foto: Getty Images
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La Alcaldía de Sincelejo, a través de la Dirección de la Mujer, Juventud y Equidad de Género, rechazó la difusión masiva de imágenes y videos íntimos de mujeres que circularon en los últimos días a través de un grupo de Telegram y que ha generado indignación y preocupación en la capital sucreña.

Mediante un comunicado público, la entidad calificó estos hechos como una manifestación de violencia contra las mujeres y advirtió sobre los riesgos de continuar compartiendo el material.

 La administración municipal hizo un llamado a la ciudadanía para abstenerse de difundir, reproducir o reenviar contenido que vulnere la intimidad, la dignidad y los derechos fundamentales de las personas afectadas.

El pronunciamiento se conoce en medio del escándalo desatado por la circulación de más de 5.000 imágenes y videos íntimos, algunos de ellos presuntamente obtenidos y divulgados sin autorización.

De manera preliminar, también se han conocido denuncias sobre posibles amenazas y exigencias de dinero a algunas víctimas para evitar la publicación del material.

La Dirección de la Mujer informó además que mantiene habilitados sus canales de orientación y acompañamiento para las personas afectadas por este caso.

La entidad reiteró su compromiso con la protección de los derechos de las mujeres y anunció apoyo institucional a quienes requieran asesoría o atención especializada.

Finalmente, la Alcaldía expresó su solidaridad con las víctimas e hizo un llamado a la Fiscalía y demás autoridades competentes para que adelanten las investigaciones correspondientes, identifiquen a los responsables de la difusión del contenido y garanticen el acceso a la justicia.

Según el comunicado, el objetivo es evitar la revictimización y fortalecer las acciones contra la violencia digital en Sincelejo.

Felix Hernández

Felix Hernández

Corresponsal de Caracol Radio en Sincelejo desde 2008 , ha trabajado en todas las emisoras de radio...

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