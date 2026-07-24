Alcaldía de Sincelejo rechaza difusión masiva de imágenes íntimas y pide no compartir el material
La administración expresó su respaldo a las víctimas y pidió a las autoridades acelerar las investigaciones para identificar a los responsables.
Sincelejo
La Alcaldía de Sincelejo, a través de la Dirección de la Mujer, Juventud y Equidad de Género, rechazó la difusión masiva de imágenes y videos íntimos de mujeres que circularon en los últimos días a través de un grupo de Telegram y que ha generado indignación y preocupación en la capital sucreña.
Mediante un comunicado público, la entidad calificó estos hechos como una manifestación de violencia contra las mujeres y advirtió sobre los riesgos de continuar compartiendo el material.
La administración municipal hizo un llamado a la ciudadanía para abstenerse de difundir, reproducir o reenviar contenido que vulnere la intimidad, la dignidad y los derechos fundamentales de las personas afectadas.
El pronunciamiento se conoce en medio del escándalo desatado por la circulación de más de 5.000 imágenes y videos íntimos, algunos de ellos presuntamente obtenidos y divulgados sin autorización.
De manera preliminar, también se han conocido denuncias sobre posibles amenazas y exigencias de dinero a algunas víctimas para evitar la publicación del material.
La Dirección de la Mujer informó además que mantiene habilitados sus canales de orientación y acompañamiento para las personas afectadas por este caso.
La entidad reiteró su compromiso con la protección de los derechos de las mujeres y anunció apoyo institucional a quienes requieran asesoría o atención especializada.
Finalmente, la Alcaldía expresó su solidaridad con las víctimas e hizo un llamado a la Fiscalía y demás autoridades competentes para que adelanten las investigaciones correspondientes, identifiquen a los responsables de la difusión del contenido y garanticen el acceso a la justicia.
Según el comunicado, el objetivo es evitar la revictimización y fortalecer las acciones contra la violencia digital en Sincelejo.
Felix Hernández
Corresponsal de Caracol Radio en Sincelejo desde 2008 , ha trabajado en todas las emisoras de radio...