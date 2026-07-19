Dos niñas murieron durante vendaval en Montería

Montería

Dos niñas fallecieron en Montería durante la emergencia provocada por el fuerte vendaval que azotó la ciudad en la noche de este sábado 18 de julio.

Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió en el barrio Santa Fe, donde las menores , al parecer, tuvieron contacto con redes eléctricas que cayeron sobre una vía pública tras ser derribadas por las intensas lluvias y los fuertes vientos registrados durante la jornada.

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelen, confirmó el fallecimiento de las dos menores y expresó un mensaje de solidaridad a sus familiares. Además, indicó que la administración municipal activó el acompañamiento para atender a las familias afectadas por esta tragedia.

“Lamento profundamente el fallecimiento de dos menores de edad ocurrido anoche en Montería durante la emergencia por el vendaval. Eran dos niñas de esta ciudad. Y esta ciudad hoy las llora. Expreso mi solidaridad y la de toda la Administración Municipal con sus familias. Nuestro equipo ya está en contacto con ellas para brindar el acompañamiento y el apoyo que requieran. Montería está de luto”, expresó el mandatario en su cuenta de X.

https://x.com/kerguelenhugo/status/2078818497736417630?s=20

La tragedia ocurrió un día después de que el propio mandatario advirtiera a la ciudadanía sobre la posibilidad de condiciones climáticas severas en la capital cordobesa y municipios cercanos.

A través de sus redes sociales, compartió una alerta emitida por el sistema de monitoreo climático , en la que se advertía sobre un potencial vendaval para el norte de Sucre y las zonas centro y norte de Córdoba durante las siguientes horas.

De acuerdo con ese reporte, la aproximación de una onda tropical y el incremento de la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical generaban condiciones de inestabilidad atmosférica que podían derivar en vendavales, ráfagas de viento y lluvias intensas de manera repentina.

La alerta también incluía recomendaciones preventivas para la comunidad, entre ellas asegurar objetos susceptibles de ser levantados por el viento, evitar permanecer bajo árboles, postes o estructuras inestables, permanecer en lugares seguros durante las tormentas y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Entretanto, las autoridades avanzan en la recopilación de información para establecer con precisión las circunstancias en que ocurrieron los hechos y evaluar el impacto que dejó el fenómeno climático en distintos sectores de la capital cordobesa.