Afectados de los Álamos no han cumplido con los requisitos para el subsidio de arrendamiento

Ibagué

Caracol Radio conoció que solo 4 de la totalidad de las familias afectadas por el incendio en el sector de los Álamos han entregado los documentos necesarios para poder recibir el subsidio de arrendamiento, lo que no ha permitido avanzar en el proceso.

Según Harold Wilches, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué, las familias que lo perdieron todo en el incendio del sector de los Álamos no han cumplido con la documentos que se requiere para la entrega de los subsidios de arrendamiento.

“Son 187 familias caracterizadas por parte de la administración municipal para recibir el subsidio de arrendamiento, son familias que lo perdieron todo, pero no olvidemos el contexto del que vienen, este es un asentamiento subnormal, personas que estaban en el territorio de manera ilegal”, dijo Harol Wilches.

Tras el incendio se declaró la calamidad pública junto a la Gobernación del Tolima y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo “Si hubiese sido un barrio como el Jordán, el Jardín, muy seguramente ya hubiéramos iniciado la reconstrucción del barrio, pero como las condiciones legales no son así, se debe recuperar el predio invadido”.

Wilches aclaró que nunca han dejado solas a las familias afectadas, pero que lo que no se permitirá es que nuevamente invadan el predio porque es ilegal. “Ellos están allí esperando a ver en qué momento la Policía se descuida para volver a tomar el predio”.

Finalmente, resaltó que la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, mantiene la propuesta de brindarles un lote para que construyan sus viviendas, pero que son las familias las que deben gestionar la construcción con el Ministerio de Vivienda.