“Los derechos no se concilian”: concejal de Cajamarca responde a Mineros S.A.S. por La Colosa

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, el concejal de Cajamarca, Cristian Murillo, cuestionó la ofensiva jurídica que emprendió la empresa Mineros S.A.S. para reactivar el polémico proyecto La Colosa, que ha permanecido suspendido por cerca de 10 años.

Tras la compra del proyecto a la multinacional AngloGold Ashanti, la empresa Mineros radicó una solicitud de audiencia de conciliación con la Alcaldía y el Concejo de Cajamarca para intentar tumbar el Acuerdo 05 de 2026, que prohíbe las actividades mineras en 33 predios, incluidos los de La Colosa.

“En este caso los derechos no se concilian, son derechos ya adquiridos. El derecho principal de nuestra población fue hacer uso del derecho al voto, y votar en la consulta popular de 2017 para decirle no a la minería en nuestro municipio. No hallamos qué conciliar”, manifestó el concejal.

Todo apunta a que sectores políticos y ambientalistas en Cajamarca se opondrán a reconsiderar los efectos del acuerdo municipal. Sin embargo, Mineros, en la solicitud radicada ante la Procuraduría, denuncia inconsistencias en el acuerdo y hasta pide una indemnización superior a 500 salarios mínimos legales vigentes.

“La primera comunicación que tenemos con Mineros es una acción de conciliación que luego va a ser una demanda, en la que piden la derogación de este proyecto de acuerdo y también solicitan más de 500 salarios mínimos legales vigentes. Cobrándole al pueblo algo que no quiere, y ya dijo que no”, expuso el concejal.

Los concejales avanzan con sus equipos jurídicos en la preparación de la defensa al proceso que inició Mineros S.A.S. para revivir el proyecto La Colosa, además de anunciar movilizaciones sociales de rechazo a las iniciativas extractivistas.