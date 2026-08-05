Gobernación pidió a los alcaldes del Tolima reforzar la seguridad por la posesión presidencial

Tolima

Tras los atentados terroristas cometidos en otras regiones y el doble homicidio de dos policías en el municipio de Ataco, la Gobernación del Tolima pidió a los alcaldes del departamento adoptar medidas especiales de seguridad en los días previos y posteriores a la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella.

A través de una circular, la Secretaría de Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público del Tolima recomendó a todos los alcaldes evaluar y adoptar, dentro de sus competencias, las medidas que consideren necesarias de acuerdo con las condiciones particulares de cada municipio.

El secretario Alfredo Bocanegra explicó que las recomendaciones contemplan la posibilidad de establecer ley seca, toques de queda temporales y restricciones para el traslado de trasteos y escombros durante determinados horarios.

“Estamos recomendándoles a todos los alcaldes que durante esta semana y los 15 días posteriores a la posesión del señor presidente establezcan las medidas que, dentro de sus competencias, consideren necesarias”, señaló Bocanegra.

La circular busca además que las autoridades municipales fortalezcan las labores de inspección y vigilancia, teniendo en cuenta experiencias recientes registradas en otras regiones del país, donde vehículos de carga han sido utilizados para transportar elementos explosivos y posteriormente emplearlos en atentados terroristas.

“Tenemos que aprender de esas experiencias. Los alcaldes conocen el contexto y la vecindad de sus municipios y son ellos quienes pueden producir los decretos y actos administrativos necesarios”, explicó el funcionario.

Prohibición del porte o uso de armas

La Sexta Brigada del Ejército Nacional expidió la Resolución 003 de 2026, mediante la cual se suspende temporalmente el porte de armas de fuego y armas traumáticas en los 47 municipios del Tolima, con motivo de la posesión presidencial en Colombia.

La suspensión de los permisos para el porte de armas de fuego y armas traumáticas en la jurisdicción señalada en la resolución regirá desde las 06:00 de la mañana del jueves 6 de agosto de 2026 hasta las 11:59 de la noche del domingo 9 de agosto de 2026, manteniendo las excepciones establecidas por la normatividad vigente.

La medida aplicará salvo las excepciones contempladas en la ley, entre las que se encuentran los permisos expedidos a la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Migración Colombia, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), las empresas de vigilancia y seguridad privada y las misiones diplomáticas acreditadas en el país.