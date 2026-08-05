Confirman por lo menos 45 compradores internacionales para la Feria del Café en Tolima

Tolima

En medio del lanzamiento oficial en Bogotá, se conoció que hay 45 compradores internacionales confirmados para la V Feria Internacional Tolima, Corazón Cafetero de Colombia, que tendrá lugar del 14 al 16 de agosto en Chaparral.

El lanzamiento se realizó en una de las tiendas Juan Valdez en Bogotá, donde la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz; el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón Jaramillo; y el alcalde de Chaparral, Hélver González Mora, entregaron detalles de uno de los eventos de mayor trascendencia sobre café de alta especialidad.

“Esta Feria Internacional es el momento estelar donde nuestros cafeteros entran a mostrar lo que han hecho durante todo el año para poder ganar los diferentes premios, para poder vender su café a mejores precios”, refirió la mandataria tolimense.

Adriana Matiz reveló que la organización logró confirmar la presencia de firmas compradoras internacionales de diferentes continentes, que viajarán al Tolima para conocer de primera mano los cafés especiales que se producen en el departamento.

“Son más de 45 compradores internacionales que vamos a tener en la Feria Internacional que se va a llevar a cabo en el municipio de Chaparral, los días 14, 15 y 16 de agosto. Esos compradores vienen de 10 países: Australia, República Checa, Reino Unido, Estados Unidos, Arabia Saudita, Francia, España, Portugal y Brasil”, aseguró.

Asimismo, la mandataria se mostró optimista frente a la subasta de café que el año anterior, en su punto más alto, logró vender la libra a 72 dólares. Recordó que se espera romper esa cifra en la edición de 2026.

“Y dentro de esa feria se realiza un concurso muy importante que es el Concurso Nacional Juvenil de Catación; es una maravilla ver en ese concurso a niños de 10 y 11 años participando”, comentó.

Por su parte, el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón Jaramillo, confirmó su presencia en Chaparral durante la Feria Internacional.

“Y doy una noticia, el Concurso Nacional de Catación de Café se hará en 2027, en el marco de los 100 años de la Federación Nacional de Cafeteros, en Ibagué, Tolima”, anunció Bahamón.

Para la Feria Internacional, en Chaparral se esperan más de 17 mil visitantes, lo que deja para el municipio, hasta ahora, una ocupación hotelera del 97 %.