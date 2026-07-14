Designan al brigadier general (r) John Jairo Rojas como nuevo secretario de Gobierno de Ibagué

Ibagué

La alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda, anunció al nuevo secretario de Gobierno, quien asumirá la cartera a partir del próximo 22 de julio. Se trata del brigadier general (r) del Ejército Nacional, Jhon Jairo Rojas.

El oficial, con 36 años de servicio, asumirá el reto de trabajar por la seguridad de su ciudad de origen, en reemplazo del saliente secretario de Gobierno, Francisco Espín.

“Forjó una carrera al servicio del glorioso Ejército Nacional. Fue comandante de la Sexta Brigada, lideró la Tercera División del Ejército y el Comando Conjunto N.° 2 Suroccidente, con resultados tangibles contra la criminalidad”, manifestó la alcaldesa Aranda sobre el nuevo secretario.

Ahora se espera que ponga su experiencia al servicio de la Capital Musical, fortaleciendo el trabajo articulado con la Fuerza Pública para garantizar la tranquilidad de los ibaguereños.

Los retos

El brigadier general (r) Rojas asume la Secretaría de Gobierno en un momento neurálgico para Ibagué. El saliente Francisco Espín deja el cargo en medio de cuestionamientos por el alto número de homicidios, con por lo menos 43 casos en lo corrido del año, entre otros indicadores que evidencian el deterioro de la seguridad.

Desde el Concejo de Ibagué se pidió la salida de Espín debido a lo que los concejales consideraron una gestión insuficiente. “Aumentan precisamente los delitos que más afectan la tranquilidad y el patrimonio de las familias ibaguereñas”, puntualizó el concejal Joseph González durante un reciente debate de control político.

Según las cifras analizadas, el hurto a celulares se disparó un 45,5 %; el hurto a comercios aumentó un 43,2 %; el hurto a motocicletas, un 27,1 %; el hurto a residencias, un 26,3 %; y la extorsión, un 16,3 %, en lo corrido de 2026 frente al mismo periodo del año anterior.

De igual forma, señaló que “el homicidio registró un incremento del 10,38 % entre 2024 y 2025, siendo las comunas 7 y 9 los sectores con mayores índices de este delito”, añadió el concejal.

Asimismo, González denunció la grave situación en la zona rural. “Lo repito, la delincuencia se ha tomado los corregimientos, con un aumento del 500 % en homicidios en El Totumo y del 100 % en Coello Cocora. Desafortunadamente, la respuesta institucional se limita a puestos de control, solicitudes de antecedentes y campañas pedagógicas”.

Además, resaltó que las propias autoridades reconocen la presencia de estructuras criminales y capturas por extorsión y secuestro en estos territorios, aunque, según él, existe un importante subregistro de delitos que no aparece en las cifras oficiales por falta de denuncias.