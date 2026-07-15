Adjudican interventoría para la obra de pavimentación de la Ambalá entre calles 125 y 171 de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Gobernación del Tolima a través de la Secretaría de Infraestructura adjudicó el contrato por $2.724 millones al Consorcio Conexión Vías de Tolima el cual será el encargado de realizar la interventoría técnica, financiera y administrativa, ambiental y jurídica al proyecto de pavimentación desde la calle 125 hasta la 171 con Ambalá en la comuna 7 de Ibagué en el que se invierten más de $29 mil millones.

Según Sandra Liliana García, secretaria de Infraestructura del Tolima, el contrato de obra adjudicado al Consorcio Vial Corredor Norte - 2025 se encuentra en etapa de legalización como lo advirtió en entrevista con Caracol el concejal del Partido Político Mira, Camilo Tavera, situación que fue advertida para que no se generen retrasos en el proyecto.

“El contrato de interventoría y el contrato de obra no tiene acta de inicio, no hay perfeccionamiento y nos preocupa porque ellos deben pavimentar la avenida Ambalá desde la calle 125 hasta la 171”, denunció el concejal, Camilo Tavera.

¿Qué viene en el proceso?

“Hoy podemos contarles a los ibaguereños que avanzamos de buena forma con la etapa contractual para la ejecución de la pavimentación en la vía al Salado, entre la 125 y la 171, estamos pendientes del avance de las obras de cambio de las redes de acueducto, alcantarillado y pluvial que adelanta la Alcaldía de Ibagué para tener pista y poder iniciar la pavimentación”, indicó Sandra Liliana García, secretaria de Infraestructura y Hábitat del Tolima.

Las obras que contrató la Gobernación del Tolima comprenden pavimentación de 3,89 kilómetros, construcción de andenes e instalación de iluminación pública en la comuna 7.

Dato: los trabajos tienen un plazo de ejecución de 18 meses y se espera que los habitantes de la comuna 7 de Ibagué puedan disfrutar de las mismas al cierre de 2027.