Solo dos municipios de Boyacá están entre los 50 mejores en el Índice de Desempeño Institucional

La Alcaldía del municipio de Tibaná, Boyacá, es la mejor ubicada en el Índice de Desempeño Institucional en el puesto 42 / Foto: Alcaldía de Tibaná.

Tunja

Boyacá registró un importante retroceso en el Índice de Desempeño Institucional 2025, medición realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), al ubicar únicamente dos municipios entre los 50 mejores del país y apenas ocho dentro del grupo de los 100 primeros.

El resultado genera preocupación entre expertos en administración pública, especialmente porque el departamento había sido referente nacional en este indicador durante los últimos años.

El profesor de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y experto en economía, Jacinto Pineda Jiménez, explicó que este índice evalúa las capacidades institucionales de las administraciones municipales.

“Este es un indicador del Departamento Administrativo de la Función Pública que determina las capacidades básicas estatales como la planeación, la gestión contractual, la gestión financiera, el control interno y la transparencia“, señaló.

De acuerdo con el académico, la medición se construye a partir de la información que reportan las alcaldías mediante el aplicativo FURAG, herramienta que consolida los datos sobre la gestión institucional de los municipios del país.

Para Pineda, las cifras evidencian un deterioro frente a años anteriores.

“Ha sido un retroceso. Dentro de los 100 municipios, Boyacá registra solo ocho, cuando el departamento tiene 123 municipios, que representan cerca del 12 % del total de municipios de Colombia. Dentro de los primeros 50 solo hay dos municipios de Boyacá, cuando nosotros liderábamos este indicador", afirmó.

El experto recordó que en la medición correspondiente a 2024, el departamento alcanzó a ubicar dos municipios entre los diez mejores del país, un desempeño que contrasta con los resultados actuales.

Uno de los aspectos que más llama la atención es la ausencia de los principales municipios boyacenses entre los mejores calificados.

“La ciudad de Tunja está dentro de los más bajos, situación que deja entrever el momento institucional que está viviendo la ciudad“, aseguró Pineda.

No obstante, destacó que algunos municipios lograron mejorar su desempeño.

"Hay ciudades como Chiquinquirá que comparativamente tuvieron logros importantes. Otros municipios que generalmente estaban mal en este indicador, como San Pablo de Borbur, registraron en 2025 un comportamiento muy positivo", explicó.

Para el docente de la ESAP, el principal desafío está relacionado con el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las administraciones locales.

“Tenemos un problema de eficiencias, de capacidades, como se denomina técnicamente, y esto es lo que conlleva a que hoy estemos ocupando estos lugares”, concluyó.

El Índice de Desempeño Institucional del DAFP es una de las principales herramientas para medir la capacidad de gestión de las entidades territoriales, al evaluar aspectos relacionados con la planeación, la ejecución administrativa, la gestión financiera, el control interno y la transparencia, elementos que inciden directamente en la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.