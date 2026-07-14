Comandante de Bomberos de Ventaquemada permanece en UCI tras agresión

Ventaquemada

El subteniente Jairo Humberto Bolívar Vargas, comandante del cuerpo de Bomberos de Ventaquemada, permanece en la Unidad de Cuidados intensivos (UCI) del hospital San Rafael de Tunja, luego de ser sometido a una compleja cirugía practicada por el cuerpo de Neurociencias, tras resultar gravemente herido con medio de una riña.

Desde la administración de Ventaquemada expresaron su solidaridad con comandante y su familia, e invitó a la comunidad a unirse en una cadena de oración por su recuperación, “Nos unimos en oración por la vida del subteniente Jairo Humberto Bolívar Vargas, pidiendo a Dios y a la santísima virgen que le concedan fuerza, salud y una pronta recuperación”.

De acuerdo con la información conocida, el comandante habría recibido un fuerte golpe en la cabeza, lo que obligó a su traslado de urgencia al Hospital San Rafael, donde fue intervenido quirúrgicamente por especialistas del área de Neurociencias y permanece bajo estricto cuidado médico.

Según el reporte preliminar, los hechos ocurrieron en la carrera 9 No. 24-86, barrio Las Nieves, donde fue capturado en flagrancia Julián David Torres Corredor. Las autoridades indicaron que el hombre presuntamente agredió físicamente a Bolívar Vargas, ocasionándole múltiples lesiones, por lo que la víctima fue trasladada en ambulancia para recibir atención médica especializada.

El capturado fue dejado a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), donde se adelanta el proceso de judicialización, mientras las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió la agresión.