Remanso de los Patriotas avanza en obras, escrituración y negociación para su culminación

El proyecto de vivienda Remanso de los Patriotas, intervenido por el Municipio de Tunja desde hace tres meses mediante un proceso de toma de posesión, presenta avances en los componentes técnico, administrativo, financiero y de obra, según informó Jaime Galvis, agente especial gerente de JM Asociados. De acuerdo con el funcionario, durante este periodo se ha trabajado en la depuración de cuentas, la revisión de recursos y la planificación necesaria para continuar con la ejecución del proyecto.

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Galvis explicó que actualmente se adelantan obras para dar cumplimiento a una orden derivada de una acción popular, que exigía la entrega de una franja del terreno para la adecuación de una vía. Según indicó, los trabajos comenzaron el pasado viernes con labores iniciales de adecuación y mantenimiento, y la intervención tendría un plazo estimado de diez días para su entrega.

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El agente especial también señaló que ya inició el proceso de escrituración y legalización de los inmuebles que fueron pagados por sus beneficiarios. Además, anunció que se dará inicio a las obras de la torre 3, etapa 2, correspondientes a acabados y redes de servicios públicos. Agregó que durante la intervención se ha mantenido la administración del conjunto, incluyendo el mantenimiento de zonas verdes, iluminación, áreas comunes y servicios públicos, mientras que este mes está prevista la adecuación de los parqueaderos.

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Finalmente, Jaime Galvis informó que actualmente se adelantan negociaciones con un inversionista para impulsar la culminación del proyecto y atender los compromisos pendientes. Asimismo, indicó que se han realizado reuniones con los propietarios y beneficiarios para explicar el avance de la intervención y las acciones previstas para superar los retrasos que ha tenido la urbanización y avanzar hacia su terminación.